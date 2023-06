Una Varenna più pulita con il nuovo cestino compattatore

Installato in zona Imbarcadero, funziona a energia solare e può raccogliere 1200 litri di rifiuti

“E’ una sperimentazione: ne valuteremo l’efficacia in un contesto di massimo utilizzo in un’area di grande pregio del paese”

VARENNA – Punterà a portare più decoro e pulizia nell’area dell’imbarcadero a Varenna il nuovo cestino compattatore. Recentemente installato, funzionerà a energia solare e, grazie alla pressa automatica di cui è dotato, potrà raccogliere più di 1200 litri di rifiuti compattati. Numero importante, rispetto ai circa 50 di un classico cestino portarifiuti stradale.

“Abbiamo voluto potenziare la raccolta dei rifiuti in uno dei punti di maggior afflusso turistico di tutto il lago di Como: si tratta di una sperimentazione per valutare l’efficacia di queste soluzioni in un contesto di massimo utilizzo. Con un solo contenitore, abbiamo moltiplicato dunque i volumi di rifiuti conferibili senza dover ricorrere al posizionamento di numerosi cestini in un’area di grande pregio – spiega il sindaco di Varenna Mauro Manzoni -. Il nuovo cestino compattatore è dotato inoltre di sensori che comunicano in real-time il numero dei conferimenti e il livello di riempimento, potendo così avvisare gli operatori della necessità di essere svuotato”.