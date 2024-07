Un’estate ricca di eventi a Bellano

Oltre cento appuntamenti tra luglio e agosto in paese

Ad aprire le danze il TedX e le esibizioni sul palco galleggiante

BELLANO – La stagione estiva a Bellano si avvia ad entrare nel vivo con oltre cento appuntamenti tra luglio e agosto. Riscuotendo un grande successo di pubblico, la seconda edizione di TedX, svoltasi la settimana scorsa all’Orrido, ha dato il via al programma stilato da Comune, con la collaborazione della Pro Loco e delle Associazioni del paese. Nella serata di sabato 13 luglio alle ore 21.30, verrà presentata una novità, ovvero il palco galleggiante.

“L’iniziativa del palco galleggiante è organizzata in collaborazione con altri comuni del Lago, dell’Autorità di Bacino e altri enti – spiega il sindaco Antonio Rusconi – Nel 2023 ha fatto tappa a Lecco e a Tremezzina. Quest’anno, finalmente, arriva a Bellano per offrire al pubblico tre spettacoli di grande fascino, tutti a ingresso libero. Il palco sarà ormeggiato alla foce del torrente Pioverna, e il pubblico potrà assistere agli spettacoli dalla spiaggia. TedX Bellano ha dato il via alla nostra stagione di eventi, con un appuntamento complesso ma gestito al meglio da un volenteroso gruppo di giovani bellanesi che si sono messi in gioco. Ora si va avanti”.

Sabato 13 luglio alle ore 21.30, il palco ospiterà l’esibizione della Band 7S8 Settesotto che proporrà musica italiana e Pop Dance internazionale. Mentre per domenica 14 luglio è prevista una serata nella quale verrà omaggiato Ennio Morricone. Un omaggio proposto da Rondò Concerto Veneziano – Casanova Venice Ensable.

In occasione dell’ultimo concerto, ci sarà la possibilità di degustare un aperitivo a bordo di una Lucia, compiendo un giro sul lago, per poi ascoltare il concerto dalla medesima imbarcazione.

Altri appuntamenti in quel di Bellano. Sabato 13 e domenica 14 luglio, infatti, andrà in scena la Telethon Cup, per una due giorni di sport e solidarietà in favore di Telethon e della ricerca sulle malattie genetiche rare. Mentre, sabato 20 luglio torna l’appuntamento con Agoni in contrada. Un altro appuntamento tradizionale è la festa patronale che animerà il paese nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 luglio, con la notte bianca e lo spettacolo pirotecnico sul lago.

Eventi e manifestazioni per tutti i gusti non mancheranno nemmeno nel mese di agosto, con Bellano Lirica, i tributi, le visite guidate, il cinema all’aperto e Borghi in festa, una manifestazione che coinvolgerà tutte le frazioni del paese.

“Quello offerto a residenti e turisti è un programma di eventi davvero ricco – sottolinea l’Assessore al Turismo Irene Alfaroli – Se è stato possibile realizzarlo è merito di tutte le Associazioni e ai volontari di Bellano. A tutti loro va il nostro ringraziamento perché, se è vero che gli eventi si possono organizzare grazie agli investimenti dell’Amministrazione comunale, l’investimento insostituibile è l’impegno delle varie realtà associative del paese”.