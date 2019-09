Valoriamo, a Mandello incontro con le associazioni in sala civica

Marketing Sociale, incontro di approfondimento a Mandello

Verrà illustrato il progetto Valoriamo, finanziato da Fondazione Cariplo

MANDELLO – Una bella opportunità quella che il Comune di Mandello offre alle associazioni del paese in collaborazione con il progetto Valoriamo.

Le tantissime realtà associazionistiche dello sport, del volontariato, della cultura e della promozione sociale sono infatti invitate giovedì 3 ottobre alle 20.30 presso la Sala Civica comunale in via Dante 47, per approfondire il marketing sociale.

Si tratta di una forma innovativa di raccolta fondi che può essere un supporto alle attività delle singole associazioni, un modo per coinvolgere i cittadini, un’opportunità di crescita per le attività economiche locali e per tutta la comunità. Attraverso questo strumento infatti l’Amministrazione comunale vuole promuovere una raccolta fondi per la costruzione di un nuovo parco giochi inclusivo.

Tutto questo sarà reso possibile a Mandello dal marketing sociale, che solo nella provincia di Lecco ha una marcia in più: parte dei proventi del meccanismo di finanziamento confluiscono nel fondo Valoriamo istituito presso la Fondazione comunitaria del Lecchese per aiutare le persone vulnerabili del territorio a tornare nel mondo lavoro attraverso un percorso di accompagnamento.

Questa è la mission di Valoriamo, un progetto finanziato dal quarto bando Welfare in azione di Fondazione Cariplo, con lo scopo di rivoluzionare il mondo del lavoro in Provincia di Lecco. Per saperne di più www.valoriamo.org.