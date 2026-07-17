Valvarrone. Ponte dei Minatori, il debutto è vicino: apertura tra fine settembre e inizio ottobre

Destinata a diventare una delle principali attrazioni turistiche del territorio lecchese, la passerella sospesa rappresenta un’opera di forte impatto sia dal punto di vista ingegneristico sia per le prospettive di sviluppo che promette di offrire all’intera valle.

Il ponte attraverserà il torrente Varrone rimanendo sospeso a circa 200 metri dal suolo. L’impalcato, lungo 450 metri e dal peso complessivo di quasi 50 tonnellate, è attualmente in fase di montaggio. Gli operatori stanno completando il posizionamento dei moduli sulle funi portanti, un’operazione particolarmente complessa che richiede precisione e competenze altamente specializzate.

Le fasi del cantiere possono essere seguite anche attraverso il profilo Instagram ufficiale @pontedeiminatori, dove vengono pubblicati aggiornamenti e immagini dell’avanzamento dei lavori.

Il Ponte dei Minatori nasce con l’obiettivo di offrire un’esperienza adatta a un pubblico molto ampio. La struttura avrà una larghezza di 1,20 metri e sarà dotata di una pedata continua, caratteristiche che consentiranno di attraversarla senza la necessità di indossare imbragature di sicurezza.

I visitatori potranno così camminare sospesi nel vuoto, osservando dall’alto il torrente Varrone e il paesaggio circostante, vivendo un’esperienza emozionante ma progettata nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza.

L’infrastruttura è stata realizzata interamente con capitali privati e costituisce l’elemento centrale di un più ampio progetto di valorizzazione della Valvarrone. L’obiettivo è quello di trasformare il ponte in un forte elemento di attrazione turistica capace di generare ricadute economiche e di promuovere l’intero territorio, favorendo la riscoperta di luoghi oggi poco conosciuti ma ricchi di storia e di valore paesaggistico.

Il progetto comprende infatti anche il rilancio del borgo di Lentrée, il recupero degli antichi sentieri storici e la valorizzazione del patrimonio minerario della valle, trasformandolo in una risorsa culturale e turistica contemporanea.

La scelta del nome “Ponte dei Minatori” richiama la memoria delle generazioni di lavoratori che, tra queste montagne, hanno contribuito allo sviluppo economico della Valvarrone attraverso l’attività estrattiva.

L’opera vuole quindi rappresentare non soltanto un collegamento fisico tra due versanti della valle, ma anche un ponte ideale tra passato e futuro, capace di custodire la memoria della tradizione mineraria e, allo stesso tempo, di aprire nuove prospettive di crescita e sviluppo turistico per il territorio.

Con l’apertura prevista tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, la Valvarrone si appresta così ad aggiungere un nuovo tassello alla propria offerta turistica, puntando su un’infrastruttura destinata a coniugare spettacolarità, accessibilità e valorizzazione della storia locale.