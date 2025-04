Varenna. A Villa Monastero un Convegno sulla gestione del personale negli enti locali

Un’occasione di confronto tra esperti, amministratori e istituzioni

Il Convegno si svolgerà lunedì 12 maggio

VARENNA – La splendida cornice di Villa Monastero a Varenna farà da scenario al Convegno “La gestione del personale tra vincoli di finanza pubblica e riforme istituzionali: quali prospettive per gli enti locali?”.

L’iniziativa, in programma per lunedì 12 maggio, è promossa dalle Province di Lecco, Como e Sondrio con il patrocinio dell’Unione delle Province Lombarde. Rappresenta un’importante occasione di aggiornamento professionale e di confronto sui temi più attuali legati alla gestione del personale nelle amministrazioni pubbliche, con un focus particolare sulla realtà degli enti locali.

In un contesto segnato da stringenti vincoli finanziari e da riforme istituzionali che incidono profondamente sull’organizzazione degli enti locali, il Convegno si propone come un’importante occasione di riflessione e approfondimento per amministratori e professionisti del settore.

Ad aprire i lavori del Convegno sarà il Presidente aggiunto della Corte dei conti, Tommaso Miele, mentre le conclusioni saranno affidate a Gianni Trovati, autorevole giornalista esperto di tematiche politico-economiche. Sarà possibile assistere al Convegno anche collegandosi da remoto.

Il programma

9.45 Saluti istituzionali. Sergio Pomponio – Prefetto di Lecco; Alessandra Hofmann – Presidente della Provincia di Lecco; Fiorenzo Bongiasca – Presidente della Provincia di Como; Davide Menegola – Presidente della Provincia di Sondrio.

10.00 Presentazione del Convegno e apertura dei lavori. Tommaso Miele – Presidente aggiunto Corte dei conti

Interventi. 10.15 Giampiero Pizziconi – Consigliere Corte dei conti. Vincoli di finanza pubblica e gestione del personale: quali prospettive tra Decreto Pa e riforma del Tuel?

10.45 Francesco Radicetti – Capo Ufficio legislativo Dipartimento FP PCM. Le nuove prospettive di riforma in chiave di attrattività per gli enti locali.

11.15 Giovanni Fosti – Professore School of Management Sda Bocconi. Strategie di ente e politiche del personale: un legame sempre più stretto

11.45 Veronica Nicotra – Segretario generale Anci. Il “modello” Pnrr per una pubblica amministrazione locale che va avanti.

12.15 Piero Antonelli – Direttore Unione Province d’Italia. Rafforzamento amministrativo e sostenibilità finanziaria nelle nuove Province.

12.45 Pasquale Monea – Segretario generale CCIAA di Chieti-Pescara. Gestione del personale e discrezionalità amministrativa.

14.15 Antonio Naddeo – Presidente Aran. Il contratto collettivo come strumento per la gestione del personale.

14.45 Amedeo Bianchi – Consigliere Corte dei conti. I rapporti tra la parte datoriale e le rappresentanze dei lavoratori: prospettive future.

15.15 Rita Longobardi – Segretario generale Uil Fpl. Il lavoro pubblico locale: emergenza attrattività. Vincoli alla luce del Decreto Pa.

15.45 Fabrizio Dall’Acqua – Dirigente Struttura beni confiscati Mininterno. Le leve per la gestione del personale: dalle progressioni al lavoro agile.

16.15 Conclusioni. Gianni Trovati – Giornalista Il Sole 24ore.

PROGRAMMA-CONVEGNO-VILLA-MONASTERO