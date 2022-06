Il calendario degli eventi estivi di Varenna, tante iniziative da giugno ad agosto

Musica, mostre e teatro per animare l’estate di cittadini e turisti

VARENNA – Con l’inaugurazione lo scorso sabato del nuovissimo e restaurato museo ornitologico, si è aperta la stagione turistica di Varenna.

Molti gli incontri da non perdere: concerti di tutti i generi, dj set, mercatini, incontri con gli autori, mostre e anche alcune rappresentazioni teatrali. Immancabili anche gli appuntamenti musicali col Festival di Bellagio e del Lago di Como e con la rassegna “tra Lago e Monti”.

Nelle serate di luglio si terrà l’imperdibile Festa del Lago, con la rievocazione storica dello sbarco degli isolani in Riva Grande e ritorna il tributo a Zucchero.

Come novità di quest’anno ci sarà la regata sul litorale varennese con le imbarcazioni “Lucia”. Per cominciare al meglio il mese di agosto si terrà il concerto a cura di “Kharkiv Philharmonic Chamber” il cui ricavato sarà dato in beneficienza per aiutare l’Ucraina; si terrà inoltre la 52° edizione della mostra Naïf a cura della Pro-Varenna.

Tutte le informazioni relative agli eventi verranno pubblicate sui social e caricate sul sito di Varenna Turismo. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero.

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO