Varenna, al via le domande per 50 posti auto nel parcheggio multipiano di viale Polvani

Domande entro il 26 novembre

VARENNA – Cinquanta posti auto nel parcheggio multipiano di viale Polvani saranno assegnati ai residenti del centro storico di Varenna per i prossimi due anni. Si sono aperti mercoledì 11 novembre i termini per presentare domanda di partecipazione al bando pubblicato dall’Amministrazione comunale, che ha dato attuazione al nuovo regolamento approvato dal Consiglio comunale lo scorso 29 settembre.

Il termine ultimo per presentare le richieste è fissato alle ore 12 di giovedì 26 novembre 2026. Il giorno successivo, venerdì 27 novembre alle 15, si svolgerà invece il sorteggio pubblico per l’assegnazione dei posti, qualora le domande risultassero superiori alla disponibilità.

I posti auto saranno assegnati per il periodo compreso tra il 1° dicembre 2026 e il 30 novembre 2028. Il costo dell’abbonamento è di 300 euro all’anno, oltre all’Iva del 22%.

Possono partecipare le persone fisiche residenti nel centro storico di Varenna, in possesso di una patente di guida in corso di validità e proprietarie o comunque in possesso di un’automobile. Sarà riconosciuta una precedenza ai nuclei familiari che non dispongono di un garage o di un posto auto nella zona del centro storico.

I veicoli dovranno rispettare precisi limiti dimensionali: non potranno superare i 2,50 metri di larghezza, i 5 metri di lunghezza e i 2,05 metri di altezza. Nel caso in cui le richieste siano più numerose dei posti disponibili, l’assegnazione e la formazione dell’eventuale lista d’attesa saranno definite attraverso un sorteggio in seduta pubblica.

Per partecipare è necessario compilare il modulo allegato all’avviso e consegnarlo all’Ufficio Protocollo del Comune, in piazza Venini 2, aperto tutti i giorni dalle 10 alle 12, oppure inviarlo tramite posta elettronica certificata all’indirizzo varenna@comune.varenna.legalmailpa.it.

L’avviso pubblico, il regolamento e il modulo per la domanda sono disponibili sul sito istituzionale www.comune.varenna.lc.it e all’albo pretorio online. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici comunali al numero 0341.830119 oppure scrivere a polizia.locale@comune.varenna.lc.it.

Responsabile del procedimento è il segretario generale Emil Mazzoleni, che presiederà anche la commissione aggiudicatrice.