Varenna approva il Piano per il Diritto allo studio 2025/2026: investiti 64 mila euro

Confermato l’impegno dell’Amministrazione comunale per garantire servizi educativi di qualità, trasporto scolastico e borse di studio

Il sindaco Mauro Manzoni: “ Il Piano approvato dimostra concretamente la nostra vicinanza alle famiglie”

VARENNA – Il Consiglio Comunale di Varenna ha approvato il Piano per il Diritto allo Studio 2025/2026, confermando la volontà dell’Amministrazione di sostenere concretamente il percorso educativo degli studenti e delle famiglie del territorio.

Il budget complessivo è di 64.360 euro, a fronte di entrate da contribuzioni familiari pari a 5.643 euro. L’impegno netto del Comune ammonta quindi a 58.717 euro, destinati a servizi e iniziative per gli studenti residenti.

La voce principale di spesa riguarda il trasporto scolastico verso il plesso di Bellano, che assorbe 56.500 euro e garantisce il collegamento quotidiano di 23 studenti. Il Comune conferma inoltre la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria, con uno stanziamento di 1000 euro, e destina 2000 euro in borse di studio per premiare il merito di chi conseguirà risultati eccellenti nella scuola secondaria o all’università.

L’Amministrazione ha inoltre stabilito contributi economici specifici: 110 euro per ogni alunno iscritto all’Istituto Comprensivo di Bellano, più un contributo aggiuntivo di 100 euro per ogni studente con disabilità.

Le tariffe del trasporto scolastico resteranno differenziate in base all’indicatore ISEE, variando da 2,50 a 40 euro al mese, secondo un criterio di equità sociale.

Il Comune conferma inoltre il sostegno economico alle famiglie con bambini iscritti agli asili nido e alle scuole dell’infanzia, con contributi che saranno definiti dalla Giunta Comunale. È stata rinnovata anche la convenzione con l’asilo nido di Mandello del Lario, che riserva due posti coperti integralmente dal Comune di Varenna.

“Nonostante le difficoltà derivanti dai continui tagli nei trasferimenti statali, la nostra Amministrazione ha scelto di incrementare le risorse dedicate all’istruzione dichiara il sindaco Mauro Manzoni -. Il Piano approvato dimostra concretamente la nostra vicinanza alle famiglie, alleggerendo il peso delle spese scolastiche e valorizzando al contempo il merito e l’impegno degli studenti. Continueremo a lavorare affinché ogni bambino e ragazzo di Varenna possa accedere a un’istruzione di qualità, indipendentemente dalle condizioni economiche della propria famiglia”.