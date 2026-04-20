Varenna. Appuntamento il 20 maggio con la gita sociale a Grazzano Visconti: iscrizioni aperte fino al 10

Partenza da Varenna con visita libera del borgo neomedievale di Grazzano Visconti e pranzo presso il ristorante “Il Caminetto”

Trasporto gratuito e iscrizioni aperte fino al 10 maggio all’InfoPoint con posti limitati e precedenza ai residenti

VARENNA – Un’iniziativa per favorire la socialità e offrire occasioni di scoperta culturale alla comunità. Il Comune di Varenna ha organizzato una gita sociale a Grazzano Visconti, in programma per il 20 maggio, con l’obiettivo di coinvolgere i cittadini in una giornata all’insegna della convivialità e della conoscenza del territorio.

La meta scelta è il borgo di Grazzano Visconti, situato in Val Nure, nel Comune di Vigolzone, a circa 14 chilometri da Piacenza. Conosciuto per la sua architettura neomedievale e per il fascino suggestivo che lo caratterizza, il borgo assume l’aspetto attuale tra il 1905 e il 1915 per volontà del duca Giuseppe Visconti di Modrone, che trasformò un gruppo di casupole coloniche in un centro armonico e coerente, collaborando con l’architetto Alfredo Campanini.

Il castello, cuore del borgo, risale invece al 1395 ed è stato costruito per volontà di Gian Galeazzo Visconti come dono per la sorella Beatrice. Nel tempo è rimasto uno degli esempi più significativi di fortificazione della pianura padana. Nel 1937 Vittorio Emanuele III conferì a Giuseppe Visconti di Modrone il titolo di duca di Grazzano Visconti, mentre nel 1986 la Regione Emilia-Romagna ha riconosciuto il borgo come “Città d’arte”.

Il luogo è legato anche alla figura di Luchino Visconti, che vi trascorse parte della sua giovinezza, e a una tradizione popolare secondo cui tra le vie del borgo si aggirerebbe il fantasma di Aloisa, considerata una presenza benevola e protettrice degli innamorati.

Oggi Grazzano Visconti è una meta turistica che richiama ogni anno quasi 300mila visitatori e ospita numerosi eventi, dal corteo storico medievale ai mercatini di Natale, fino a rievocazioni e manifestazioni a tema. Il borgo, chiuso al traffico, accoglie botteghe artigiane, musei e un ampio parco storico attorno al castello.

La giornata del 20 maggio prevede il ritrovo alle 7.30 in piazza San Giorgio a Varenna, con partenza alle 7.40 e una fermata a Fiumelatte. L’arrivo a Grazzano Visconti è previsto per le 10, seguito dalla visita libera del borgo. Alle 13 è in programma il pranzo presso il ristorante “Il Caminetto”, mentre la partenza per il rientro è fissata alle 16, con arrivo a Varenna alle 18.30.

“Queste gite sociali rappresentano molto di più di una semplice escursione: sono un momento in cui la nostra comunità si ritrova, condivide esperienze e rafforza i legami che ci tengono uniti – ha dichiarato il sindaco Mauro Manzoni –. Con questa iniziativa vogliamo offrire ai nostri concittadini una giornata all’insegna della cultura, della bellezza e della convivialità, visitando un luogo davvero straordinario come Grazzano Visconti. Invito tutti i varennesi a cogliere questa opportunità e ad iscriversi prima del 10 maggio“.

Le prenotazioni sono aperte fino al 10 maggio presso l’InfoPoint del Comune. Il trasporto è gratuito, mentre il pranzo ha un costo di 25 euro, bevande escluse. I posti sono limitati e verranno assegnati fino a esaurimento, con precedenza ai residenti.