Varenna, artista di strada allontanato dalla Polizia Locale: “Così si viola la Costituzione”

E’ successo sabato

L’artista incredulo: “Divieto ingiusto e anticostituzionale”

VARENNA – È accaduto l’11 maggio scorso: Salvo, musicista di strada specializzato in handpan, è stato invitato ad interrompere la sua esibizione da un agente della Polizia Locale. Il motivo? “Secondo una delibera comunale, sarebbe vietata ogni forma di arte di strada”.

A raccontarlo è lo stesso artista, che ha scelto di rivolgersi alla stampa per segnalare quella che definisce “una situazione grave e lesiva dei diritti costituzionali”. Salvo, che si esibisce regolarmente in diverse località italiane, ha accettato di interrompere la performance “per evitare problemi”, ma non nasconde la sua amarezza: “Ritengo questo divieto assoluto non solo ingiusto, ma anche anticostituzionale, in violazione degli articoli 21 e 33 della Costituzione Italiana, che tutelano la libertà di espressione e quella artistica”.

Non si tratta di un episodio isolato. L’artista fa sapere di aver più volte tentato un dialogo istituzionale con il Comune di Varenna, inviando varie comunicazioni via mail – il 28 dicembre 2024, il 2, 17 e 21 gennaio 2025 – ricevendo però una sola risposta, in cui veniva confermato il divieto. “Nonostante abbia fatto presente in seguito l’illegittimità di una tale posizione e proposto soluzioni alternative, non ho più ricevuto riscontro”, denuncia.

Tra le proposte avanzate da Salvo, anche la possibilità di aiutare a redigere un regolamento, prendendo esempio da realtà vicine: “Mi sono anche offerto di aiutare a redigere un regolamento, prendendo spunto da modelli già in uso in comuni vicini (come Lecco, che utilizza l’app Open Stage per regolamentare con efficacia l’attività artistica in strada)”.

La vicenda solleva una questione tutt’altro che marginale, che tocca il rapporto tra arte, spazi pubblici e regolamentazione comunale. L’appello dell’artista resta aperto. “Non voglio creare polemiche – precisa – ma credo sia importante che una comunità, specie in un luogo a forte vocazione turistica come Varenna, si apra al confronto con chi contribuisce, con la propria arte, a rendere le strade più vive e accoglienti”. Nel frattempo, la sua musica è costretta al silenzio