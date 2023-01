Varenna, attivato lo Sportello Unico per l’Edilizia Telematico

Sul sito del Comune il canale per presentare i procedimenti

VARENNA – Per tutti i varennesi che devono presentare pratiche edilizie di natura residenziale c’è una novità: sul sito del Comune di Varenna è attivo il nuovo Sportello Unico per l’Edilizia Telematico, esclusivo canale su cui sarà possibile esibire procedimenti ordinari in materia di edilizia privata da parte dei cittadini.

Per gli atti e le pratiche che non sono coperti dalle funzioni presenti nel nuovo portale SUE

Telematico, sarà ancora possibile utilizzare la PEC, finché queste funzionalità non saranno

attivate sul portale. Le pratiche edilizie presentate tramite altri canali saranno dichiarate

irricevibili.

“Un’agevolazione e una semplificazione utile a tutti i cittadini – commentano dall’amministrazione – nella direzione di una gestione della Pubblica Amministrazione sempre più digitalizzata”.