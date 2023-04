Varenna. Autosilo: “Per segnalare i posti disponibili serve consenso del gestore”

Nessuna novità in vista per la sosta a pagamento a Varenna

Sui parcheggi a Fiumelatte: “Non è detto che posti auto siano sacrificati”

VARENNA – Se sul lago, specialmente ad Abbadia e Mandello, c’è fermento sulla sosta a pagamento, non si può dire lo stesso di Varenna: non si profila nessuna novità all’orizzonte per quanto riguarda i parcheggi ‘a strisce blu’. “Gestione e modalità rimarranno le stesse dello scorso anno – precisa il sindaco Mauro Manzoni -. Parcometri saranno presenti in località Olivedo e Fiumelatte”.

Qualche tempo fa si era invece parlato della possibilità di realizzare una cartellonistica esterna all’autosilo (detto anche parcheggio multipiano) o posizionata all’entrata del paese per segnalare quanti posti fossero disponibili. Un progetto che al momento rimane in standby: “L’autosilo è privato. Ci vuole la disponibilità della ditta gestore per installarlo, essendo i numeri di posti da lei stabiliti e visionati. Volontà che al momento manca, anche se il Comune sarebbe favorevole e senz’altro questa soluzione aiuterebbe a governare i flussi”, spiega il primo cittadino.

Sulla questione parcheggi in zona Fiumelatte che ha suscitato più di qualche commento sui social, Manzoni dichiara: “I posti auto devono ancora essere ridisegnati, l’asfalto non è ancora stato ricollocato. Probabile che nessuno spazio vada sacrificato. La decisione di inserire due aiuole non è stata peraltro del Comune: ci siamo conformati a quanto disposto dall’Autorità di Bacino”.