Varenna. Banda ultra-larga: lavori mal eseguiti, il Comune ordina il ripristino delle strade

Secondo l’amministrazione, i lavori di ripristino non sono stati eseguiti a regola d’arte e hanno provocato un «grave deterioramento» delle strade comunali, oltre a un evidente degrado ambientale in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico e vicina a immobili di rilevanza culturale. Un danno doppio per una località che basa parte della propria identità e della propria economia sulla tutela del paesaggio.

L’ordinanza stabilisce per la ditta un termine di 30 giorni per completare i ripristini secondo gli standard richiesti. Trascorso questo periodo senza interventi adeguati, il Comune procederà con l’esecuzione in danno dell’impresa, recuperando i costi e applicando le sanzioni previste.

Durissimo il commento del primo cittadino: «La situazione che si è venuta a creare è inaccettabile. I ripristini mal eseguiti hanno creato un grave disagio alla nostra comunità e hanno danneggiato l’immagine di Varenna, un borgo che vive anche grazie al turismo e che deve preservare il proprio patrimonio storico e paesaggistico. Non possiamo tollerare che interventi necessari come quello della banda ultra-larga si trasformino in occasioni di degrado del territorio».

Manzoni annuncia inoltre una linea più rigida nei confronti della società: «Da questo momento, nessun altro intervento sul territorio comunale verrà autorizzato senza che prima sia stato ripristinato a regola d’arte quanto è stato rovinato. È una questione di rispetto verso la nostra comunità e verso il nostro patrimonio».

Con l’ordinanza, il Comune punta a ristabilire ordine, sicurezza e decoro, tutelando uno dei borghi più suggestivi e visitati del lago di Como.