Varenna. Borsa di studio a Martina Giustizieri diplomata al liceo classico Manzoni

Il sindaco Manzoni ha consegnato il riconoscimento

“Congratulazioni per l’eccellente risultato da te conseguito”

VARENNA – L’Amministrazione Comunale di Varenna ha assegnato la borsa di studio per gli studenti meritevoli alla studentessa Martina Giustizieri, classe 2000, che si è diplomata al Liceo Classico A. Manzoni di Lecco distinguendosi con una valutazione superiore ai 90/100 nell’anno scolastico 2019/2020.

Poiché in tempo di Covid-19 il Consiglio Comunale si riunisce solo per via telematica, l’assegnazione quest’anno è stata celebrata presso la Sala Consiliare “Giorgio La Pira” in presenza della sola Giunta e di alcuni Consiglieri, nella casa comunale.

“Non abbiamo però voluto esimerci dal gesto ‘in presenza’ – ha detto il sindaco Mauro Manzoni rivolgendosi a Martina – per consegnarti personalmente questo riconoscimento che, oltre al suo valore economico, vuole esprimere, a nome di tutta la comunità di Varenna, le nostre congratulazioni per l’eccellente risultato da te conseguito. Oltre che tua soddisfazione personale, la meta raggiunta avrà reso orgogliosi i tuoi familiari e le persone che ti sono care”.

“Ti auguro nel tuo cammino di vita, che spero ricolmo di soddisfazioni e di felicità, di raggiungere la ‘vera Sapienza’: la capacità cioè di essere una persona affidabile che mette i talenti che possiede al servizio di tutta la comunità. Ogni dono che si possiede, infatti, se non è condiviso con gli altri, diventa solo sterile ricerca fine a sé stessa. Al contrario, se donato, accresce la propria umanità e diventa a sua volta esempio fecondo per chi ci sta accanto e per chi incontreremo lungo le strade della vita”.