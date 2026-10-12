Varenna, contributi per i libri scolastici: domande entro il 31 ottobre

Il bando riguarda gli studenti residenti iscritti alla scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2026/2027

Richieste entro le ore 12 del 31 ottobre

VARENNA – Il Comune di Varenna mette a disposizione delle famiglie residenti un contributo per sostenere le spese dei libri di testo degli studenti della scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2026/2027. Le domande potranno essere presentate da lunedì 12 ottobre a sabato 31 ottobre 2026, entro le ore 12.

Il bando è stato approvato dalla Giunta comunale con la deliberazione n. 95 del 2 ottobre 2026 e rientra nel Piano per il diritto allo studio 2026/2027. L’obiettivo è alleggerire il peso economico che l’acquisto dei libri e dei materiali didattici rappresenta per i bilanci familiari.

L’iniziativa è rivolta a tutte le famiglie residenti a Varenna con figli iscritti alla scuola secondaria di primo grado nell’anno scolastico in corso. Il contributo riguarda l’acquisto dei libri di testo e di altri materiali e contenuti didattici, compresi quelli in formato digitale.

Per partecipare è necessario compilare il modulo ufficiale, disponibile sul sito istituzionale del Comune oppure in formato cartaceo presso il municipio. Va presentata una domanda per ciascun figlio frequentante, allegando una copia di un documento d’identità e l’elenco dei libri acquistati, con il relativo prezzo di copertina.

Le richieste possono essere trasmesse esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo varenna@comune.varenna.legalmailpa.it, indicando nell’oggetto “Bando libri scuola secondaria di primo grado”, oppure consegnate a mano all’ufficio protocollo del Comune, in piazza Venini 2. Il termine ultimo è fissato alle ore 12 di sabato 31 ottobre.

Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione, sulla base dell’importo dichiarato nella domanda. Le famiglie dovranno conservare la documentazione relativa alle spese sostenute, che potrà essere richiesta dal Comune in occasione di eventuali controlli successivi.

Le risorse stanziate ammontano complessivamente a 3.200 euro. L’erogazione sarà effettuata nei limiti della disponibilità di bilancio e, qualora i fondi non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste, verrà seguito l’ordine di presentazione delle domande.

Il bando completo e il modulo per la richiesta sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Varenna. La responsabilità del procedimento è affidata alla dott.ssa Rosaria Maria Malugani, responsabile dell’Area Economico-Finanziaria.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è il sindaco Mauro Manzoni: “Sostenere le famiglie nelle spese per la scuola è un impegno concreto di questa Amministrazione: abbiamo scelto di aumentare le risorse per il diritto allo studio e di dare un aiuto reale a chi deve affrontare il costo dei libri di testo. Invito tutte le famiglie interessate a presentare domanda entro e non oltre il 31 ottobre”.