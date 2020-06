Varenna: divieto di transito nel centro storico per i mezzi pesanti

Limitazioni al transito sull’arteria principale del paese

“Migliorare ulteriormente la vivibilità del borgo”

VARENNA – Completato l’intervento di rifacimento del manto in porfido di via Venini, l’amministrazione comunale di Varenna ha deciso alcune limitazioni al transito veicolare sull’arteria principale che attraversa il paese, al fine di garantirne l’integrità e la sicurezza. Sarà perciò vietato il passaggio, dopo apposizione di specifica segnaletica, ai veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate in via Corrado Venini, piazza San Giorgio, via IV novembre e viale Polvani.

Non saranno soggetti a questo divieto alcune categorie di mezzi:

veicoli adibiti al servizio di raccolta rifiuti per il Comune di Varenna;

veicoli autorizzati all’accesso nella Z.T.L. di piazza San Giorgio, per attività di carico e

scarico;

scarico; autobus;

veicoli utilizzati per manifestazioni e/o cantieri, che dovranno presentare richiesta con 72 ore di anticipo all’ufficio di Polizia Locale per il rilascio dell’autorizzazione.

Dopo l’introduzione, nel 2017, del senso unico in direzione Lecco in Viale Polvani, durante i fine settimana e le festività della stagione estiva, abbiamo valutato l’opportunità di vietare l’accesso ai mezzi pesanti nel nucleo storico – ha detto il sindaco Mauro Manzoni -. Questa nuova misura viabilistica si prefigge di migliorare ulteriormente la vivibilità del borgo ed ottimizzare la circolazione dei mezzi a beneficio degli abitanti del paese e della sicurezza di chi vi transita”.