Varenna, due nuovi agenti di Polizia Locale in servizio

Dal 1° settembre

Il sindaco: “Saremo in grado di presidiare meglio il territorio”

VARENNA – Il Comune di Varenna comunica la presa in servizio di due nuovi agenti di Polizia Locale, avvenuta il 1° settembre 2025.

Gli agenti, provenienti dal Comune di Mandello, rafforzano il corpo di Polizia Locale, che ora è a ranghi completi; gli agenti sono stati assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno (36 ore settimanali ciascuno).

Il sindaco di Varenna Mauro Manzoni ha dichiarato: “Con l’arrivo di questi nuovi agenti, siamo in grado di presidiare meglio il nostro territorio, garantendo maggiore sicurezza e supporto alla comunità. Questo è un passo importante per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini e di coloro che ci visitano”.

La Polizia Locale di Varenna è ora pronta a rispondere in modo più efficace alle esigenze della comunità, contribuendo ad un ambiente più sicuro e sereno per tutti. Oltre ai due agenti sono già in servizio un agente stagionale (sempre a tempo pieno) e un ausiliare del traffico.