Varenna. Ecco quando si può entrare gratis a Villa Monastero

Nuove tariffe 2026: importanti novità sulle entrate gratuite in particolari occasioni

Tariffe scontate anche per l’utilizzo delle sale convegni

LECCO – La Provincia di Lecco ha introdotto per Villa Monastero di Varenna nuove tariffe per il 2026, con importanti novità che riguardano nuove gratuità riservate a particolari occasioni:

Giorno del proprio compleanno

San Valentino (14 febbraio): ingresso 2×1

Giornata internazionale della donna (8 marzo): ingresso gratuito per le donne

Festa del papà (19 marzo): ingresso gratuito per i papà accompagnati dai figli

Festa della mamma: ingresso gratuito per le mamme accompagnate dai figli

Festa dei nonni (2 ottobre): ingresso gratuito per i nonni accompagnati dai nipoti

Tra le novità più importanti, le tariffe scontate per l’utilizzo sale convegni: potranno beneficiarne le iniziative organizzate da organizzazioni del Terzo Settore con sede legale o operativa in provincia di Lecco.

Ulteriori informazioni su regolamento, gratuità, tariffe speciali e biglietti integrati sono disponibili sul sito internet www.villamonastero.eu

“Per promuovere maggiormente Villa Monastero anche al pubblico locale e nell’ottica di destagionalizzare l’offerta nel corso dell’anno – commenta la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann – abbiamo voluto inserire nuove gratuità che coinvolgono un pubblico eterogeneo in diversi momenti e in particolari occasioni”.