Varenna. Frana di Fiumelatte, conclusi i lavori di messa in sicurezza

Da settembre è stata riaperta completamente la Sp72

Quasi 95mila euro per i lavori realizzati in urgenza

VARENNA – Va ad ultimarsi l’intervento sulla frana di Fiumelatte. Dal 7 settembre scorso è stata riaperta completamente la sede stradale della Sp72, rimuovendo il senso unico alternato. Già dalla fine di agosto era possibile usufruire del sentiero sovrastante che conduce dalla frazione di Fiumelatte al cimitero di Varenna.

“L’intervento si è articolato in due fasi: dapprima si sono ancorate le reti su tutta la roccia

interessata dalla frana, sono stati realizzati alcuni ‘puntoni’ in calcestruzzo, sui quali sono

stati posizionati ulteriori tiranti, per consolidare il fronte roccioso – spiega il sindaco Mauro Manzoni -. Quindi si sono completati i lavori, provvedendo a realizzare il rivestimento della muratura che sostiene il sentiero pedonale soprastante, collocando un nuovo parapetto a protezione dello stesso, oltre alle opere di finitura”.

Della seconda, risultano completati i lavori di riempimento della parte retrostante il muro

realizzato in occasione della fase precedente, i rivestimenti in pietra del muro di sostegno

del sentiero pedonale, il parapetto in ferro e le opere di finitura e di pulizia definitiva. La

sede stradale è stata quindi riaperta completamente.

“Il Comune di Varenna, che fin dall’inizio ha intrattenuto i necessari contatti con la proprietà privata interessata dall’evento franoso, valuterà a conclusione dell’intervento i modi ed i tempi di un’eventuale richiesta di compartecipazione alle spese sostenute dalla pubblica amministrazione”.

I costi degli interventi effettuati in urgenza e delle successive opere di ripristino sono in

fase di rendicontazione ed ammontano a circa 94.300,00 Euro, comprensivi delle spese

tecniche: “Essi sono finanziati interamente dalla Regione Lombardia, cosicché nessuna

spesa graverà direttamente sui cittadini di Varenna – conclude il sindaco -. Un particolare ringraziamento al Consigliere regionale Mauro Piazza per l’attenzione mostrata nei confronti del nostro territorio, volta alla risoluzione di tale questa criticità per la viabilità del Comune e dell’intera Provincia”.