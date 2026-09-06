Varenna. Gran finale per il festival “Tra Lago e Monti” con il concerto di Taddei e Porroni

Sul palco il sassofonista Jacopo Taddei e il chitarrista Roberto Porroni

Appuntamento per mercoledì 9 settembre alle 21:15 nella splendida cornice di Villa Cipressi

VARENNA – Sarà la splendida cornice di Villa Cipressi a ospitare, mercoledì 9 settembre alle ore 21:15, il concerto di chiusura della 39ª edizione del Festival di Musica “Tra Lago e Monti“. Protagonisti della serata a ingresso libero saranno il sassofonista Jacopo Taddei e il chitarrista Roberto Porroni, impegnati nel progetto musicale intitolato “Two Worlds”.

Il programma della serata propone la suggestiva e unica fusione delle timbriche del saxofono e della chitarra, attraverso la rilettura di capolavori poco noti della tradizione classica accanto a pagine del ‘900, con una particolare attenzione alla dimensione internazionale del tango, al nuevo flamenco fino ai Beatles.

Nel dettaglio, la scaletta della serata prevede l’esecuzione di brani firmati da M. Musorgsky (Il vecchio castello), A. Piazzolla (Nuevo mundo, Los pajaros perdidos, Tzigane Tango, SVP), B. Strozzi (Che si può fare), D. M. Pujol (Pompeya) e F. Schubert (Frühlingsglaube, Bagatella op. 13 n. 9 L’ape). Spazio poi a B. Herrmann (Taxi Driver), R. Di Marino (Tango I e II), V. Amigo (Roma), dello stesso R. Porroni (For Two), J. Sibelius (L’abete rosso) e alla chiusura affidata alle celebri melodie di John Lennon e Paul McCartney con Yesterday ed Eleanor Rigby.

L’evento rappresenta il tradizionale appuntamento conclusivo del Festival tra Lago e Monti che per tutta l’estate ha animato il territorio con la grande musica, offrendo al pubblico occasioni di ascolto di alto profilo in contesti paesaggistici e storici unici.