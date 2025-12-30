Varenna. Grande successo per il Concerto di Natale e la consegna delle borse di studio

VARENNA – La serata del 29 dicembre ha visto la Sala Polifunzionale di Via Roma gremita di pubblico per un evento che ha unito la celebrazione dell’eccellenza scolastica con l’emozione della grande musica: il Grande Concerto di Natale organizzato dall’Amministrazione Comunale di Varenna in collaborazione con l’Associazione “Elysium Chorus APS”.

La consegna delle borse di studio

La serata si è aperta con il conferimento di due borse di studio a due studentesse di Varenna, Rafif e Rahma, sorelle gemelle che hanno conseguito un eccellente giudizio finale all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Nel suo discorso, il Sindaco Mauro Manzoni ha sottolineato l’importanza del merito e dell’impegno dei giovani studenti, citando le parole del grande scrittore americano Ralph Waldo Emerson: “Il solo modo di fare un ottimo lavoro è amare quello che fai”, aggiungendo che “le ragazze hanno dimostrato proprio questo: amore per lo studio, dedizione e quella passione che trasforma l’apprendimento da dovere in piacere”.

Il Primo Cittadino ha inoltre evidenziato un dato significativo: “Nei miei nove anni di mandato da Sindaco, non è mai mancato ogni anno almeno uno studente meritevole da premiare. Questo risultato è ancora più straordinario se consideriamo che la popolazione residente di Varenna è drasticamente diminuita in questi anni. Questo testimonia la qualità dell’educazione che le nostre famiglie e la nostra scuola sono capaci di offrire”.

Alla cerimonia ha preso parte anche il Prefetto di Lecco, dott. Paolo Ponta, che è intervenuto per un saluto e si è complimentato con le due giovani premiate per i loro eccellenti risultati, incoraggiandole a proseguire con lo stesso impegno nel loro percorso di studi. Presenti all’evento anche il Questore di Lecco dott.ssa Stefania Marrazzo e il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Bellano, Maresciallo Gennaro Cassano.

Il Grande Concerto di Natale

A seguire, il pubblico ha potuto godere di uno spettacolo musicale di altissimo livello che ha incantato la platea. Il concerto lirico-sinfonico natalizio, diretto dal Maestro Gianfranco Messina, ha visto esibirsi l’Elysium Chorus APS e l’Ensemble d’Archi dell’Opera Symphony Orchestra, accompagnati dai talentuosi solisti Lucrezia Drei (soprano), Gabriele Valsecchi (basso) e Ahn Eunmi (pianista).

Il programma ha spaziato dalle opere immortali di compositori come Fauré, Händel, Rossini, Verdi e Vivaldi, ai tradizionali canti natalizi di Adam, Berlin, Mendelssohn e Gruber, regalando al numeroso pubblico presente momenti di intensa emozione e grande suggestione.

L’esecuzione è stata accolta con calorosi applausi e standing ovation, testimoniando il gradimento del pubblico per la qualità artistica della performance. La perfetta sintonia tra coro, orchestra e solisti, unita alla maestria del Maestro Messina, ha reso la serata un evento culturale di grande prestigio per Varenna.

Nel suo discorso conclusivo della parte istituzionale, il Sindaco Manzoni ha espresso la sua gratitudine al Maestro Maurizio Moretta, direttore artistico del “Varenna Festival”, che ha reso possibile questa serata, e alla consigliera delegata del Comune agli eventi, Renata Bianchi, “il cui impegno instancabile e la cui passione sono stati determinanti nell’organizzazione degli eventi che arricchiscono la vita del nostro borgo”.

Il Sindaco ha inoltre ricordato che quest’anno Varenna ha vissuto un Natale davvero speciale: “Per la prima volta nella nostra storia, abbiamo avuto il piacere di ospitare il Villaggio di Natale ‘Christmas Garden’ in Villa Cipressi, un’esperienza magica che ha trasformato il nostro splendido Giardino Botanico in un regno incantato fatto di luci, musica e atmosfere che hanno rapito il cuore di residenti e visitatori. Le nostre strade, inoltre, sono state illuminate da bellissime luminarie natalizie che hanno reso Varenna ancora più affascinante in questo periodo di festa”.

La serata ha rappresentato un perfetto connubio tra la celebrazione del merito dei giovani studenti e l’eccellenza artistica, confermando ancora una volta la vocazione culturale di Varenna e la capacità dell’Amministrazione Comunale di offrire alla cittadinanza eventi di alto livello.