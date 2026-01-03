Varenna. Grande successo per la festa di Capodanno in piazza

La JAM Live Band ha animato la notte di San Silvestro

Centinaia di persone da tutto il territorio lecchese

VARENNA – L’Amministrazione comunale di Varenna esulta per l’ottima riuscita della serata di San Silvestro tenutesi in piazza San Giorgio. L’evento organizzato dal Comune insieme all’associazione Elysium Chorus ha richiamato un’affluenza straordinaria da tutta la provincia e non solo.

I protagonisti della serata di capodanno sono stati i JAM Live Band che ha saputo conquistare e coinvolgere il pubblico con un repertorio travolgente di successi pop-dance dagli anni ’80 a oggi. Il gruppo composto da Marco Mesemi alla voce, da Andrea Lamberti a chitarra e tastiere e da Daniele Quarto alla batteria insieme a due ballerine professioniste ha regalato uno show ricco di energia, luci, colori ed effetti scenici che ha fatto ballare e cantare l’intera piazza fino al tradizionale countdown di mezzanotte.

Il primo cittadino di Varenna, Mauro Manzoni, commenta soddisfatto la riuscita dell’evento di capodanno: “Siamo orgogliosi della partecipazione e dell’entusiasmo dimostrato dai cittadini e dai visitatori. La festa, inoltre, si è svolta in un clima di grande allegria e, soprattutto, nella massima sicurezza e tranquillità”.

“Ringrazio in particolare il Consigliere delegato agli eventi Renata Bianchi per l’impeccabile organizzazione, gli artisti che hanno animato la serata e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento stesso. L’iniziativa, oramai consolidata nel calendario delle manifestazioni varennesi, conferma la capacità dell’Amministrazione di offrire momenti di aggregazione e divertimento di qualità, valorizzando il territorio e promuovendo la socialità”.