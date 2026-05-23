Varenna, grande successo per la Gita Sociale 2026 a Grazzano Visconti

La gita è stata promossa dal Comune

Varennesi alla scoperta del borgo medievale piacentino

VARENNA – Si è svolta con grande successo la gita sociale 2026 organizzata dal Comune di Varenna, appuntamento annuale molto atteso dalla comunità varennese. Quest’anno

la destinazione scelta dall’Amministrazione comunale era Grazzano Visconti, il

suggestivo borgo neomedievale situato in Val Nure, nel piacentino, che ha saputo

incantare i cinquanta partecipanti con la sua atmosfera unica e quasi fiabesca.

Non sono mancati l’entusiasmo e la felicità delle 50 persone che hanno preso parte alla

giornata, vivendo momenti di serena convivialità e di autentica condivisione. I

partecipanti hanno passeggiato tra le vie medievali del borgo, ammirando l’architettura

neomedievale curata nei minimi dettagli e scoprendo le affascinanti leggende che

animano questo luogo straordinario.

La giornata ha raggiunto il suo momento di maggiore convivialità con il pranzo presso

il ristorante “Il Caminetto”, dove le persone iscritte si sono ritrovate intorno alla

tavola felicissime, gustando le specialità locali della tradizione piacentina. Un

momento di piacere e di calore che ha rafforzato ulteriormente lo spirito di comunità.

La gita sociale è un’iniziativa consolidata che il Comune di Varenna organizza ogni

anno nell’ambito del programma di attività sociali e culturali promosse a favore della

comunità varennese. L’obiettivo è favorire la coesione sociale e offrire ai cittadini

occasioni di svago, arricchimento culturale e incontro. La giornata a Grazzano Visconti ha confermato ancora una volta come queste iniziative siano capaci di generare

entusiasmo, partecipazione e momenti di autentica comunità.