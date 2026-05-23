Varenna, grande successo per la Gita Sociale 2026 a Grazzano Visconti

La gita è stata promossa dal Comune
Varennesi alla scoperta del borgo medievale piacentino
VARENNA – Si è svolta con grande successo la gita sociale 2026 organizzata dal Comune di Varenna, appuntamento annuale molto atteso dalla comunità varennese. Quest’anno
la destinazione scelta dall’Amministrazione comunale era Grazzano Visconti, il
suggestivo borgo neomedievale situato in Val Nure, nel piacentino, che ha saputo
incantare i cinquanta partecipanti con la sua atmosfera unica e quasi fiabesca.
Non sono mancati l’entusiasmo e la felicità delle 50 persone che hanno preso parte alla
giornata, vivendo momenti di serena convivialità e di autentica condivisione. I
partecipanti hanno passeggiato tra le vie medievali del borgo, ammirando l’architettura
neomedievale curata nei minimi dettagli e scoprendo le affascinanti leggende che
animano questo luogo straordinario.
La giornata ha raggiunto il suo momento di maggiore convivialità con il pranzo presso
il ristorante “Il Caminetto”, dove le persone iscritte si sono ritrovate intorno alla
tavola felicissime, gustando le specialità locali della tradizione piacentina. Un
momento di piacere e di calore che ha rafforzato ulteriormente lo spirito di comunità.
La gita sociale è un’iniziativa consolidata che il Comune di Varenna organizza ogni
anno nell’ambito del programma di attività sociali e culturali promosse a favore della
comunità varennese. L’obiettivo è favorire la coesione sociale e offrire ai cittadini
occasioni di svago, arricchimento culturale e incontro. La giornata a Grazzano Visconti ha confermato ancora una volta come queste iniziative siano capaci di generare
entusiasmo, partecipazione e momenti di autentica comunità.
Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.
Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.