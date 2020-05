Varenna, il sindaco Manzoni: “Grazie a chi si è speso per la comunità”

Il ringraziamento del sindaco di Varenna a quanti hanno aiutato in queste difficili settimane

Quasi una novantina la consegne di alimenti e medicinali effettuate

VARENNA – Il sindaco Mauro Manzoni vuole dedicare un sincero ringraziamento a tutte quelle persone, i volontari, che durante queste settimane, nella fase più acuta dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, si sono spesi per la comunità di Varenna.

I consiglieri comunali, i membri del Gruppo Alpini e della Protezione Civile di Varenna, e tutti coloro che hanno aiutato, dando un sostegno morale e materiale al prossimo: sono stati quasi novanta, gli interventi per la spesa alimentare e dei medicinali. Il sindaco ringrazia anche i due esercenti che si sono resi disponibili per la consegna della spesa a domicilio: “La Bottega” di Davide Cavalli, la Macelleria Salumeria della famiglia Lillia e, per la consegna dei farmaci, la Farmacia di Adele Pedrani.

“Tutti questi gesti – scrive il sindaco – esprimono solidarietà, altruismo e mutualità, che sono fondamenta solide per ogni comunità. Rivolgo questa gratitudine pure verso tutti i Varennesi, che hanno avuto la cura di osservare le stringenti norme dettate dall’emergenza sanitaria, dimostrando grande senso di responsabilità. Sono perciò fiducioso che seguiranno ad agire in maniera scrupolosa e consapevole in questo nuovo periodo di ripresa delle attività”.