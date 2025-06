Varenna. In tanti per vedere la finale di Champions sul maxischermo in piazza

Nonostante l’esito del match, numerosissimo il pubblico presente

Maxischermo offerto dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Pro Loco di Varenna e l’Inter Club Centro Lago

VARENNA – Grande successo di pubblico ieri sera in Piazza San Giorgio a Varenna per la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter. Nonostante l’esito nrgativo per i neroazzurri, il numerosissimo pubblico presente ha potuto vedere la partita davanti al maxischermo offerto dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Pro Loco di Varenna e l’Inter Club Centro Lago.

“Una serata all’insegna dello sport e dello stare insieme che ha visto presente un pubblico di ogni fascia di età, italiani e stranieri, che hanno potuto godersi la partita in una cornice

suggestiva come è quella di Piazza San Giorgio”.