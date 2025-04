Varenna. In via per Vezio conclusi i lavori di drenaggio delle acque sorgive e meteoriche

Gli interventi hanno ridotto i disagi causati dalle acque meteoriche

VARENNA – Si sono conclusi gli interventi di manutenzione straordinaria lungo via per Vezio, strada locale a vocazione turistica e pedonale nel territorio comunale di Varenna. L’intervento ha riguardato la gestione delle acque sorgive e meteoriche, che da tempo rappresentavano una criticità per lo smaltimento, causando disagi soprattutto alle abitazioni situate lungo il tracciato.

Con i lavori appena conclusi, è stato realizzato un nuovo sistema di drenaggio, risolvendo così una situazione che si era fatta progressivamente più problematica, specialmente in caso di forti piogge.

La progettazione esecutiva e la direzione lavori dell’intervento volto alla regimazione delle acque in via per Vezio sono state affidate all’ingegnere idraulico Stefano Mauri, professionista di comprovata esperienza nel settore.

I lavori, appaltati all’impresa Bonazzola Pepino e Figlio SRL, hanno riguardato il rifacimento delle tubazioni di scarico delle acque chiare. “L’intervento ha previsto la modifica di alcuni raccordi preesistenti, che a causa delle incrostazioni calcaree derivanti dall’acqua tipica della zona, erano diventati poco efficienti nel lungo periodo” spiegano dall’Amministrazione Comunale.

“Le tubazioni sono state completamente liberate dai depositi calcarei e modificate per eliminare i raccordi problematici, migliorando così il deflusso delle acque. È stato inoltre incrementato il numero di pozzetti ispezionabili, per garantire un maggior controllo e facilità nella manutenzione futura – continuano dall’Amministrazione Comunale – Le griglie trasversali per la raccolta delle acque sono state ampliate, e in alcuni tratti è stata modificata la pendenza della pavimentazione per indirizzare correttamente le acque verso le canaline di raccolta”.

Per evitare che i pozzetti risultassero invasivi, è stata scelta una soluzione estetica che prevede l’utilizzo di telai porta pavimento come copertura dei chiusini, garantendo continuità con la finitura in acciottolato che caratterizza la via.

L’intervento ha incluso anche il ripristino della pavimentazione in acciottolato, che è stato rimosso durante i lavori, e la pulizia mediante idropulitrice delle aree interessate. Questo trattamento ha riguardato sia i tratti di pavimentazione che, a causa della continua umidità, presentavano accumuli melmosi pericolosi per la sicurezza dei passanti, sia la fontana situata a 50 metri dall’inizio della via. Il costo complessivo dell’intervento è stato di 32.171,55 euro.