Varenna: inaugurato il nuovo parco giochi della frazione Pino

Soddisfatto il sindaco Manzoni: “Per i nostri bambini e ragazzi un luogo più ampio e ristrutturato per socializzare e vivere momenti di gioco”

VARENNA – Parco giochi rinnovato e messo a nuovo nella frazione Pino a Varenna.

La cerimonia di inaugurazione si è svolta in modo semplice e nel rispetto delle misure anti Covid-19 econ la partecipazione di numerosi bambini accompagnati dalle rispettive famiglie, oltre che diversi abitanti della frazione.

Gli interventi hanno visto la riqualificazione e la riorganizzazione degli spazi gioco, dell’area relax e della zona verde. Il fondo è stato rifatto con una pavimentazione antitrauma e il parco è stato ampliato in direzione nord. Sono stati riposizionati i giochi rigenerati ed è stato ricavato un campo da calcetto. L’area verso il lago continuerà ad essere destinata al relax: è stato aggiunto un nuovo tavolo con panche ed è stata piantumata una nuova betulla.

L’opera è stata finanziata con risorse comunali per un valore di 31mila euro.

Il sindaco Mauro Manzoni esprime soddisfazione: “Sono molto contento del lavoro realizzato: permetterà ai nostri bambini e ragazzi di avere a disposizione un luogo più ampio e ristrutturato per socializzare e vivere momenti di gioco e svago. È intenzione dell’Amministrazione riqualificare completamente – annuncia sempre il sindaco – anche il parco giochi di Olivedo. L’Amministrazione a tal proposito sta attendendo l’esito di un bando regionale per il suo finanziamento. Se quest’ultimo non dovesse andare a buon fine si è già deciso di destinare avanzo di bilancio perché quest’opera sia comunque realizzata nel prossimo autunno”.