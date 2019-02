Convenzione per emergenze e interventi sul territorio

Lavori sul Sentiero del Viandante

VARENNA – Comune e Protezione Civile ANA del Gruppo Alpini di Lecco stringono le forze per il mantenimenti in buone condizioni dei sentieri.

Una convenzione che per tre anni regola in particolare la collaborazione, in caso di “emergenza pubblica”, tra il personale del Comune, il gruppo volontari di Protezione Civile del Comune di Varenna, i Vigili del Fuoco, la Guardia Forestale, gli Organi di Polizia o altri Enti preposti al coordinamento delle attività emergenziali.

Oggetto della collaborazione sarà però anche l’effettuazione di interventi annuali programmati e concordati tra la Squadra di Protezione Civile ANA ed il Comune di Varenna.

Gli interventi

Entro il 31 maggio di quest’anno è già previsto il ripristino del sentiero di collegamento tra le vasche “50 mt. Sopra Caraà” all’altezza civico 21 Via per Pino con sentiero del Viandante, la pulizia e ripristino della strada dei valli.

Nel 2020 saranno effettuati i lavori di messa in sicurezza del sentiero del Viandante nel tratto dal cimitero al confine con il Comune di Lierna.

Infine, nel 2021 , entro maggio saranno ultimati i lavori di pulizia degli scarichi delle valli di Pfefeer, Vedrignano, Belot e Cantoniera.

Il Comune si impegna ad erogare, con carattere annuale, all’Associazione ANA Sezione di Lecco, un contributo annuo pari a 4.000 euro, che verrà destinato alla formazione dei volontari, al rimborso dei costi dell’assicurazione a carico dell’ANA e ai relativi costi logistici. I costi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature ed automezzi rimangono a carico dell’Amministrazione Comunale.

Il sindaco Mauro Manzoni

“Ringrazio l’ANA per la sottoscrizione di questa importante convenzione – commenta il sindaco Mauro Manzoni – La fragilità del nostro territorio (come del resto la gran parte del territorio italiano) è nota: la prevenzione pertanto riveste una grande importanza per far sì che la sicurezza dei cittadini sia il più possibile garantita. In questo contesto il volontariato di Protezione civile ricopre un ruolo di primaria importanza. Colgo l’occasione per ringraziare tutte le persone di Varenna e non solo, che dedicano una parte del loro tempo in queste fondamentali attività di prevenzione, a favore dell’intera comunità”.