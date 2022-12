Varenna. Interventi nel centro storico: il Comune riqualifica le contrade

Richiesti 85 mila euro di fondi statali per le opere

Oggetto dei lavori la pavimentazione e i corrimani delle contrade

VARENNA – Prosegue il programma di manutenzioni straordinarie portate avanti dal Comune di Varenna: questa volta gli interventi interesseranno il centro storico, più precisamente la valorizzazione delle contrade che ogni anno vengono percorse da migliaia di turisti. Iniziati già nelle scorse settimane una serie di lavori di riqualificazione nel nucleo storico, caratterizza dalle numerose scalinate che da Piazza San Giorgio e da via Venini scendono verso la riva del lago. Luoghi del cuore per i varennesi, ma anche biglietti da visita per gli avventori provenienti da tutto il mondo, immortalati in numerose fotografie e cartoline.

Le opere previste dal progetto prevedono l’esecuzione di interventi di rifacimento della

pavimentazione di alcune contrade o tratti di contrada, come quelle dell’Orbo, dei Cavalli e la Contrada Vecchia, con la sistemazione dei cordoli in pietra di delimitazione dei gradini. Inoltre, sarà poi effettuata la manutenzione dei corrimani in ferro presenti lungo molte delle contrade. In totale le opere richiederanno 85 mila euro, finanziate interamente con fondi statali.