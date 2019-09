Il sindaco Mauro Manzoni: “E’ stato impegnativo, ma siamo pronti”

Attese oltre 15mila persone nella giornata di domenica

VARENNA – In tanti questa mattina, sabato, hanno fatto capolino a Varenna per assistere alla Giornata di prove delle Frecce Tricolori che si esibiranno domani, domenica, momento clou del “Varenna Air Show Lago di Como”.

Un evento attesissimo che, si stima, porterà tra oggi e domani quasi 20mila persone nel piccolo comune lariano.

Questa mattina le prove hanno rispecchiato il programma ufficiale dell’evento di domani, con la simulazione del recupero di un naufrago nel lago per mezzo di un elicottero SAR dell’Aeronautica Militare utilizzato per le missioni di salvataggio in mare. Quindi è toccato all’aereo monoposto acrobatico Sukhoi Su-31 di origine sovietica e velocità fino a 450 km orari, a seguire due CAP 231 DS, velivoli francesi dotati di un motore da 390 cavalli e lo storico idrovolante ‘Display’. A chiudere la sessione di prove le Frecce Tricolori (dieci velivoli MB339) che hanno sorvolato Varenna dalle 12 alle 12.30.

Diverse le acrobazie mozzafiato che hanno tenuto il pubblico con il naso all’insù, proponendo anche “l’incrocio”, una delle manovre più impressionanti e spettacolari. A commentare l’esibizione di prova è stato il capitano Riccardo Chiapolino. Prove durante le quali le Frecce Tricolori hanno utilizzato dei fumi bianchi, mentre domani, in occasione dell’esibizione ufficiale, utilizzeranno il caratteristico fumo tricolore.

Il programma di domani si aprirà alle 10.30 con l’esibizione degli aerei acrobatici CAP 231 e CAP 231 DS; quindi la dimostrazione di soccorso in acqua con l’elicottero SAR dell’Aeronautica Militare; sorvolo e ammaraggi degli idrovolanti dell’Aero Club di Como

e dalle 12 alle 12.30 l’esibizione delle Frecce Tricolori.

A chiudere il programma il saluto dei rappresentanti istituzionali e l’intervento del Presidente dell’Associazione Vittime del Dovere.

Mauro Manzoni, sindaco di Varenna, si dice soddisfatto del lungo lavoro di organizzazione grazie al quale la Pattuglia Acrobatica Nazionale si esibirà sopra i cieli varennesi: “E’ stato impegnativo. Abbiamo lavorato per diversi mesi, ma alla fine ci siamo riusciti. Preziosa e fondamentale la collaborazione con la Questura, la Prefettura e le Forze dell’Ordine, ma altrettanto importante è e sarà il lavoro dei numerosi volontari. Sul fronte presenze è davvero difficile fare calcoli, ma di sicuro si attendono migliaia di persone che si aggiungeranno ai già numerosi turisti, soprattutto stranieri, ancora presenti sul territorio. Per questo motivo, invitiamo vivamente il pubblico a non raggiungere Varenna in auto, ma ad utilizzare treni e battelli. E’ evidente che qualche disagio ci sarà sicuramente, ma è altrettanto vero che saremo pronti per gestire il grande evento”.

