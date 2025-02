Varenna. Mensa scolastica, bando del comune per le famiglie

Le richieste potranno essere presentate entro il 28 febbraio

VARENNA – Il Comune di Varenna ha pubblicato un bando che disciplina la concessione di contributi economici a titolo di compartecipazione alla spesa per l’utilizzo del servizio mensa presso l’Istituto Comprensivo di Bellano da parte degli alunni delle famiglie residenti a Varenna.

Tali interventi di natura economica mirano a sostenere le famiglie – in proporzione all’ISEE acquisito agli atti – che dall’anno scolastico 2023/2024 devono anticipare interamente il pagamento del servizio.

La richiesta di contributo deve essere presentata tramite apposito modulo (che è scaricabile sul sito istituzionale del Comune) unitamente alla copia di un documento di identità e all’attestazione ISEE in corso di validità (quest’ultima solo se non già presentata all’atto dell’iscrizione al trasporto scolastico).

La richiesta va presentata, entro e non oltre il 28 febbraio 2025, esclusivamente tramite una delle due seguenti modalità:

● invio tramite PEC all’indirizzo varenna@comune.varenna.legalmailpa.it, con indicato in oggetto “Bando contributo scuola dell’infanzia”, oppure ““Bando servizio mensa scolastica”;

● consegnando a mano la documentazione presso il municipio.

Il contributo verrà assegnato secondo la tabella di seguito riportata:

Il contributo sarà diviso in due tranches e calcolato su un massimo di 100 giorni di fruizione del servizio mensa. La prima tranche, calcolata su 85 giorni, sarà erogata successivamente alla presentazione della domanda, entro il 31 marzo 2025. La seconda tranche verrà erogata nel mese di giugno 2025, in seguito alla presentazione della rendicontazione sopracitata, considerando la differenza di giorni effettivi di utilizzo rispetto agli 85 giorni iniziali. Nel caso in cui la fruizione del servizio mensa sia inferiore a 85 giorni, l’utente sarà tenuto a restituire l’importo eccedente.