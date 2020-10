Varenna. Modifiche alla viabilità da giovedì per lavori in corso

VARENNA – Dal 22 ottobre alle 7, fino alle 18 del giorno successivo la viabilità di via Venini e viale Polvani sarà modificata per consentire i lavori in alcuni cantieri privati.

Nello specifico, sono state disposte dal Comune:

• l’istituzione del divieto di transito a veicoli in via Venini dal civico 148 al civico 154;

• l’istituzione del divieto di accesso a veicoli in via Venini dal civico 1 al civico 148,ad

eccezione dei proprietari di autorimesse private, se l’accesso alle stesse non é

interdetto per i lavori;

• la sospensione temporanea del divieto di accesso in viale Polvani agli autocarri in direzione nord per tutta la durata dei lavori;

• la sospensione temporanea del divieto di accesso in viale Polvani direzione nord per

tutta la durata dei lavori agli autobus;

• il divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli di sosta in via Venini 85

indicati con apposita segnaletica.