Varenna. Novità per la sosta dei residenti nel parcheggio multipiano di Viale Polvani

Prezzo fisso di 300 euro annui per tutta la durata della concessione

Abbinamento per estrazione tra residente richiedente e il parcheggio assegnato

VARENNA – Il Comune di Varenna ha promosso un’importante iniziativa per favorire la sosta dei residenti nel parcheggio multipiano di Viale Polvani. Progetto Varenna s.r.l. si è infatti impegnata per iscritto a mantenere fisso il prezzo dei posti auto riservati ai residenti in trecento euro annui oltre IVA per tutta la durata della concessione, senza indicizzazione ISTAT, che è posta a carico del Comune di Varenna, peraltro collocandoli permanentemente al piano terra e al primo piano.

Grazie a tale accordo è stato inoltre possibile approvare un nuovo regolamento comunale che prevede l’abbinamento per estrazione tra residente richiedente e il parcheggio assegnato. Eventuali contribuenti inadempienti o irregolari per aver sub-assegnato il posto auto dovranno essere comunicati annualmente da Progetto Varenna al Comune di Varenna e, fermo restando l’obbligo di provvedere al pagamento, decadranno dall’assegnazione dello stesso e non potranno partecipare a futuri bandi fino al saldo del loro debito. Nei prossimi giorni verrà pubblicato un nuovo bando di assegnazione di cinquanta posti auto destinati alla sosta dei residenti.

Così commenta il Sindaco di Varenna Mauro Manzoni: “Grazie all’accordo con Progetto Varenna s.r.l. abbiamo garantito a tutti i varennesi residenti nel centro storico la possibilità di avere un posto auto a un prezzo fisso e agevolato, pari a 300 euro più IVA all’anno, che resterà invariato per l’intera durata della concessione, a prescindere dall’andamento dell’inflazione. I posti auto saranno collocati al piano terra e al primo piano, proprio per venire incontro alle esigenze dei residenti: in precedenza, infatti, la società avrebbe potuto collocarli anche all’ultimo piano. Inoltre, l’assegnazione tramite estrazione e l’abbinamento del posto al singolo residente ridurranno le disparità e renderanno la distribuzione degli spazi più equa. L’accordo e il nuovo regolamento, quest’ultimo approvato dal Consiglio comunale, vanno a sanare una profonda disparità tra gli abitanti del nucleo storico di Varenna e quelli delle frazioni e località del borgo. È un altro impegno mantenuto da questa Amministrazione, che vuole favorire in modo concreto chi vive a Varenna tutto l’anno”.