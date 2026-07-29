Varenna, nuovo regolamento promosso: nessuna sanzione e turisti sempre più rispettosi

A un mese dall’entrata in vigore del regolamento, il sindaco Mauro Manzoni traccia un primo bilancio

“Il messaggio è stato recepito. Migliorata anche la viabilità con il senso unico”

VARENNA – A un mese dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento di Polizia Urbana, il primo bilancio è positivo. Le misure introdotte dal Comune di Varenna per gestire il crescente afflusso turistico sembrano aver raggiunto il loro obiettivo: sensibilizzare visitatori e operatori senza ricorrere, almeno per ora, alle sanzioni.

A confermarlo è il sindaco Mauro Manzoni, che parla di una risposta responsabile da parte dei turisti e delle guide: “La risposta è buona. Le persone hanno recepito il messaggio con grande educazione. Abbiamo anche installato avvisi in alcuni punti centrali del paese, in doppia lingua, e direi che, al momento, anche i gruppi turistici stanno rispettando pienamente il regolamento”.

Uno degli aspetti più significativi riguarda proprio il nuovo divieto di circolare a torso nudo o in costume da bagno nel centro storico. Sebbene il regolamento preveda sanzioni comprese tra 50 e 200 euro, fino a oggi non è stato necessario elevare alcun verbale.

“Non abbiamo fatto nessuna sanzione. In questa prima fase abbiamo preferito informare e avvisare le persone e, generalmente, quando chiediamo di indossare una maglietta, lo fanno immediatamente. Il messaggio insomma è passato ed è stato recepito molto bene”, sottolinea Manzoni.

Esito positivo anche per quanto riguarda le nuove disposizioni dedicate ai gruppi turistici organizzati, che non possono superare le 25 persone e devono rinunciare all’utilizzo degli altoparlanti.

“I gruppi erano già spesso inferiori alle 25 persone, ma oggi non abbiamo visto in circolazione comitive che superino questo limite. Gli operatori si sono adeguati. Abbiamo svolto un’ampia attività di divulgazione del regolamento inviando comunicazioni via e-mail alle agenzie turistiche, oltre a informare capillarmente attraverso i mezzi di comunicazione. Direi che tutto sta procedendo bene”, evidenzia il sindaco.

Il periodo estivo continua intanto a registrare un notevole afflusso di visitatori. “Ad agosto la presenza di turisti italiani diminuisce lasciando spazio a un pubblico più internazionale, ma le persone continuano ad arrivare numerose, nonostante il caldo molto intenso”, osserva Manzoni.

Tra le novità che stanno dando i risultati più evidenti c’è anche la modifica della viabilità con l’introduzione del senso unico nel centro storico. Secondo il sindaco, il provvedimento ha già prodotto effetti concreti sulla circolazione. “Con l’inversione del senso unico abbiamo registrato una riduzione del traffico veicolare superiore al 50%. Questo ha migliorato ulteriormente la vivibilità del centro storico, consentendo ai pedoni di muoversi in condizioni di maggiore sicurezza. Il senso unico da sud verso nord ha portato benefici importanti e per questo motivo è stato confermato: resterà in vigore tutti i giorni fino al termine del mese di agosto”.

L’esperienza maturata in queste settimane rappresenta ora una base per valutare nuovi interventi. “Mantenendo questa organizzazione della viabilità, stiamo già ragionando su ulteriori migliorie da introdurre nel mese di settembre”, conclude Manzoni.

Le nuove norme, approvate dal Consiglio comunale lo scorso 26 giugno, erano nate con l’obiettivo di governare in maniera più sostenibile il crescente turismo che interessa Varenna, tutelando il decoro urbano, la tranquillità dei residenti e la fruibilità del centro storico. A giudicare dai primi risultati, il percorso intrapreso dall’Amministrazione sembra aver trovato una risposta positiva sia da parte dei visitatori sia degli operatori del settore.