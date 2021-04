Conclusa la campagna vaccinale agli over 80 di Varenna, Esino e Perledo

I ringraziamenti del sindaco di Varenna a quanti si sono adoperati

VARENNA – Si è conclusa, lo scorso 7 aprile, la campagna vaccinale degli anziani residenti nei Comuni di Esino Lario, Perledo e Varenna, di età superiore agli ottant’anni che si è svolta nei locali messi a disposizione dalla Rsa “Sacra Famiglia” di Perledo.

A qualche giorno dalla fine delle vaccinazioni, il sindaco di Varenna, Mauro Manzoni ha voluto esprimere il suo ringraziamento “ai volontari della Protezione Civile impegnati nell’attività di contrasto alla pandemia, che hanno permesso che tutto si svolgesse con ordine e nel migliore dei modi”.

“Un grazie sentito – prosegue il sindaco – ai medici, la dott.ssa Erminia Giugnoni e il dott. Roberto Pozzi, che con competenza e professionalità hanno svolto al meglio il loro lavoro. Un particolare riconoscimento per l’attività di supporto ai medici intervenuti, viene rivolto all’Assessore Gabriella Del Nero ed al Consigliere comunale Renata Bianchi di Varenna, che si sono rese disponibili ad assistere gli anziani in tutte e quattro le giornate prescelte per lo svolgimento della campagna vaccinale”.

“Doverosi ringraziamenti – conclude il sindaco – nei confronti dell’Istituto Sacra Famiglia, che ha messo a disposizione delle tre comunità locali la struttura del ‘Vecchio Teatro’. Grande entusiasmo è stato riscontrato tra gli utenti che hanno deciso di vaccinarsi: in questo momento di grande preoccupazione per l’andamento dell’epidemia, sono stati accolti in un ambiente cordiale e tranquillo, che sicuramente ha reso più gradevole e serena la vaccinazione”.