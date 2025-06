Varenna, Polizia Locale in azione contro l’abbandono di rifiuti e NCC abusivi

Multata una persona che ha abbandonato un’enorme quantità di rifiuti nella frazione Pino

Il sindaco Manzoni: “I ntensificheremo i controlli per arginare queste attività illegali”

VARENNA – Nei giorni scorsi la Polizia Locale di Varenna ha individuato e multato alcune persone per abbandono illecito di rifiuti. In particolare, un episodio ha sollevato l’attenzione delle forze dell’ordine nella frazione Pino, dove una persona è stata prontamente individuata e sanzionata. L’autore dell’incivile comportamento, oltre alla multa salata, è stato invitato a rimuovere tutto il materiale entro tre ore.

Parallelamente, la Polizia Locale nel corso di recenti controlli sul territorio ha individuato anche alcuni conducenti che esercitavano abusivamente l’attività di Noleggio con conducente (NCC) perciò senza alcuna autorizzazione in loro possesso.

Difatti, l’auto non era immatricolata come NCC ma solo ad uso proprio e di conseguenza non dotata di targhetta auto-identificativa. Gli operatori non autorizzati, colti in flagrante, sono stati sanzionati con pesanti multe, oltre all’immediato sequestro del mezzo.

Il Comune di Varenna per voce del sindaco, Mauro Manzoni, esprime la ferma condanna di questi comportamenti che non saranno tollerati neanche in futuro: “La Polizia Locale continuerà ad intensificare i controlli per arginare queste attività illegali che portano, rispettivamente, ad aumentare il degrado ambientale e la concorrenza sleale nei confronti degli operatori regolari. In particolare nel monitoraggio le zone più vulnerabili, al fine di tutelare l’ambiente e la legalità”.