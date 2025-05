Varenna, prima prova senza treni: la viabilità alternativa “fa acqua”

Nel weekend testata la viabilità tra Varenna e Perledo con il passaggio degli autobus sostitutivi

Criticità soprattutto a Olivedo, assembramenti e traffico dovuto al carico/scarico delle valigie. Previste nuove riunioni per portare migliorie

VARENNA – Niente promozione a pieni voti per la prova di viabilità andata in scena lo scorso weekend senza treni tra Varenna e Perledo che ha visto protagonisti gli autobus sostitutivi: le criticità e gli aspetti da rivedere non mancano, tuttavia c’è ancora tempo per raggiustare il tiro in vista di un’estate che vedrà la linea Milano-Lecco-Tirano chiusa per lavori dal 14 giugno al 15 settembre.

A evidenziare quanto non ha funzionato Mauro Manzoni, sindaco di Varenna: “Un po’ di problematiche le abbiamo riscontrate in zona Olivedo. In Varenna centro sono transitati diversi bus che scaricavano i passeggeri e tornavano verso Lecco vuoti, bisognerebbe cercare di evitare questo passaggio inutile che va ad appesantire la viabilità. Zona Morcate invece, nel Comune di Perledo, dove ci sono le fermate dei bus, abbiamo riscontrato assembranti e problemi con i pullman in sosta per far salire e scendere i passeggeri: siccome in parecchi avevano valigie voluminose, i mezzi sono stati costretti a stare fermi per parecchio tempo, in modo da consentire le operazioni di carico/scarico. Questo ha però comportato la formazione di lunghe code in strada, con le macchine che a volte cercavano di sorpassare i pullman in sosta e rendevano difficoltoso il passaggio anche per i veicoli che scendevano da Esino e Perledo. Abbiamo anche chiesto alla Provincia di mettere un semaforo intelligente alla strettoia di Fiumelatte per evitare che gli autobus sostitutivi incrociassero mezzi più grandi e rischiassero di rimanere bloccati”.

Questo dunque il bilancio del primo cittadino, che ci ha tenuto però a sottolineare: “Devo dire che in Varenna centro mi sarei aspettato più caos e disagi. Ci sono state difficoltà di movimento ma gestibili. A livello di flussi turistici devo dire che sono stati meno rispetto al solito ma sempre abbastanza sostenuti, i numeri restano sempre importanti”.

Prossimamente previste nuove riunioni tra Regione, Trenord ed enti locali per risolvere le problematiche emerse questo fine settimana in vista dell’estate senza treni e mettere in campo un diverso sistema di viabilità, con Manzoni intenzionato a portare una proposta che potrebbe migliorare la situazione attuale, nella speranza che possa essere applicata già nel prossimo weekend senza treni, dal 6 all’8 giugno.

Infine il sindaco, come già espresso in altre circostanze, rivolge nuovamente un appello alla Navigazione: “Aiuterebbe molto se venissero messi a disposizione dei battelli in più per togliere quante più persone possibili dagli autobus sostitutivi e farle passare per via lacuale, così come un servizio navette tra Varenna e Bellano e tra Varenna e Lierna”.