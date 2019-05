Concerti, incontri letterari, le Festa del Lago, fuochi e Frecce Tricolore

Ecco le principali manifestazioni varennesi di primavera e dell’estate 2019

VARENNA – Dopo Pasqua, si dà ufficialmente il via all’inizio della stagione turistica a Varenna: l’amministrazione comunale della Perla del Lario annuncia un denso di eventi ed iniziative per il vasto ed eterogeneo pubblico che animerà i mesi più caldi del paese rivierasco.

Gli appuntamenti in calendario sono molteplici, alcuni di essi sono ormai diventati elementi ricorrenti della stagione turistica come, ad esempio, quelli proposti all’interno del Festival di Bellagio e del Lago di Como – Rassegna “Varenna Musica e Teatro in Villa”, diretto da Rossella Spinosa.

Accanto a questo pluripremiato Festival, ci saranno anche “Spunti di Jazz a Varenna”, il Festival “Tra Lago e Monti” e la seconda Edizione del “Festival di Varenna”, a cura del direttore artistico Maurizio Moretta.

Dalla musica da camera, ai tenori, passando alla musica rock italiana con l’imperdibile esibizione di Lisa Hunt, corista di Zucchero Fornaciari, che si esibirà in un tributo a Zucchero venerdì 29 luglio sul Sagrato della chiesa San Giorgio, per arrivare alla live music in Piazza.



Sarà possibile partecipare anche ad appuntamenti letterari come incontri con autori di libri organizzati nella raffinata cornice di Villa Cipressi, e spettacoli itineranti di teatro che si svolgeranno in alcuni luoghi suggestivi delle nostre frazioni come Pino e Fiumelatte ed appuntamenti culturali organizzati dall’Associazione Scanagatta.

Come da tradizione la Pro Loco di Varenna organizza il primo sabato di luglio, sabato 06, la 38° edizione della Festa del Lago con spettacolo pirotecnico, preceduto dalla rievocazione storica sulla Riva Grande con lo sbarco dei profughi dell’Isola Comacina.

A coronare il calendario, il 29 settembre dalle ore 10.30 alle ore 12.30 circa, sarà la volta delle “Frecce Tricolori – Pattuglia Acrobatica Nazionale”, che si esibiranno nei cieli del centro Lago di Como, davanti al litorale di Varenna, per dar vita allo spettacolo aereo acrobatico “AirShow”.

Le prove del medesimo spettacolo avverranno, nella stessa fascia d’orario, il giorno precedente, 28 settembre. Presso l’Infopoint di Varenna è possibile ritirare la copia cartacea del pieghevole relativo agli eventi 2019, che riproduce tutti gli appuntamenti selezionati per la stagione in corso, precisando che gli stessi sono tutti ad ingresso libero.

IL CALENDARIO COMPLETO: Eventi Varenna 2019