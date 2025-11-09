Varenna punta sulla raccolta differenziata: investiti oltre 665mila euro

Riqualificato il centro di raccolta, istallate 12 ecoisole smart e 14 campane interrate

Il sindaco Manzoni: “ Differenziare è un investimento concreto per il futuro”

VARENNA – Grandi investimenti per il comune di Varenna che proclama il proprio impegno nella modernizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti urbani e nella riqualificazione del centro urbano di raccolta comunale. L’iniziativa costata complessivamente 665mila euro rappresenta un ulteriore passo in avanti verso una gestione dei rifiuti ispirata al principio del loro maggior recupero per mezzo della raccolta differenziata.

L’ampio programma di interventi prevede l’installazione di 14 campane interrate ad accesso controllato e 12 postazioni intelligenti dotate di sistemi di videosorveglianza, che sostituiranno i tradizionali punti di raccolta. Le campane sono di libero accesso garantiscono un maggiore decoro urbano e un maggior controllo contro gli abbandoni. Mentre, le nuove ecoisole smart, attive ventiquattro ore su ventiquattro, continueranno a garantire ai soggetti titolari della TARI, ampia flessibilità nel conferimento dei rifiuti.

Il cuore dell’investimento è dettato dalla completa riqualificazione del centro di raccolta comunale, costato 288.139,18 euro, e all’interno del quale è stata sistemata la pavimentazione, istallato un nuovo sistema di video-sorveglianza e recinzione, oltre a un totem touch-screen e un distributore automatico di sacchi per la raccolta differenziata.

Per il sindaco di Varenna, Mauro Manzoni: “Questo progetto rappresenta molto più di un semplice ammodernamento infrastrutturale. È una chiara scelta strategica per il futuro del nostro territorio che coniuga innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale.”

“Differenziare correttamente i rifiuti non è solo un dovere civico, ma un investimento concreto nella qualità della vita dei nostri cittadini e nella tutela del paesaggio che ci circonda. Siamo consapevoli che nelle fasi iniziali potrebbero emergere difficoltà nell’adattamento al nuovo sistema, poiché ogni cambiamento richiede tempo per essere pienamente assimilato dalla comunità. Per questo motivo ci impegniamo ad apportare in itinere tutte le modifiche necessarie per ottimizzare il servizio e garantire che funzioni al meglio delle sue possibilità, mantenendo un dialogo costante con i cittadini stessi”.

“Siamo particolarmente grati – continua il primo cittadino – per i contributi ricevuti dal PNRR, che ha finanziato 352.904,81 euro per le nuove attrezzature, dall’Ente pubblico ‘Bacino Imbrifero Montano (BIM)’ per 75.000 euro e da SILEA con 45.000 euro a fondo perduto. Questi sostegni dimostrano che quando le istituzioni collaborano con visione comune, è possibile realizzare interventi significativi per la comunità”.

Il Comune ha inoltre stanziato risorse proprie attraverso l’applicazione dell’avanzo libero per complessivi 168.139,20 euro, mentre l’imposta di soggiorno finanzierà il potenziamento annuale della raccolta dell’organico a domicilio per le strutture alberghiere, con un investimento di 24.906,31 euro.

Dal primo dicembre entreranno in vigore le nuove modalità di raccolta con l’obbligo di utilizzo dei sacchi codificati rossi per l’indifferenziato e viola per plastica e metalli, che saranno distribuiti gratuitamente presso gli uffici comunali previa presentazione della tessera sanitaria dell’intestatario TARI.

I cittadini sono invitati a ritirare gratuitamente la propria fornitura di sacchi rossi o azzurri e viola, dotati di codice identificativo, insieme ai sacchetti biodegradabili compostabili e al secchiello per la raccolta dell’umido. La distribuzione si svolgerà nelle giornate di sabato 15 novembre 2025 e sabato 22 novembre 2025, con orario 08:30 – 12:30 e 15:30 – 18:00, presso la Sala Polifunzionale di Via Roma a Varenna. È necessario presentarsi muniti della tessera sanitaria dell’intestatario TARI. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.sileaspa.it o contattare gli uffici comunali.