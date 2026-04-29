Varenna: riapre sabato 2 maggio il centro di raccolta rifiuti completamente rinnovato da Silea

Nuovi spazi, tecnologie smart e orari ampliati

Servizi migliorati in uno dei territori a maggiore vocazione turistica del lago

VARENNA – Sabato 2 maggio riaprirà al pubblico il centro di raccolta rifiuti di via Pino a Varenna, rinnovato da Silea grazie ai contributi del PNRR destinati ai progetti di economia circolare.

L’intervento ha riguardato una riqualificazione completa dell’area ecologica, con l’obiettivo di migliorarne modernità, funzionalità e sicurezza, adeguandola alle normative vigenti. I lavori hanno incluso il rifacimento della pavimentazione, il riposizionamento dei cassoni per rendere più agevoli e ordinati i conferimenti e l’ampliamento delle tipologie di rifiuti accettati, così da offrire un servizio più efficiente e rispondente alle esigenze dei cittadini. Oltre a carta e cartone, ingombranti, vegetali, potranno infatti essere conferiti dai cittadini anche piccoli RAEE (piccoli elettrodomestici), olio vegetale (da cucina e da frittura), vernici, batterie e spray.

Grande attenzione è stata riservata anche all’innovazione tecnologica. Il nuovo centro sarà infatti dotato di sistemi di accesso controllato, impianti di videosorveglianza e di un totem touchscreen che consentirà il riconoscimento delle utenze e dei rifiuti conferiti in ingresso.

Con la riapertura entreranno in vigore nuovi orari, ampliati rispetto al passato per rispondere meglio alle esigenze dei residenti e delle attività economiche locali:

lunedì: dalle 14.00 alle 16.00

mercoledì: dalle 9.00 alle 11.00

venerdì: dalle 9.00 alle 11.00

sabato: dalle 9.00 alle 12.00

Nel periodo estivo, da aprile a ottobre, si aggiunge inoltre l’apertura il sabato pomeriggio dalle 13.00 alle 16.00.

Questo intervento rientra nel più ampio piano di innovazione infrastrutturale promosso da Silea su tutto il territorio: complessivamente sono già stati rinnovati 45 centri di raccolta comunali grazie ai finanziamenti PNRR.

Nel Comune di Varenna, il nuovo centro rappresenta uno dei tasselli di un progetto più ampio di potenziamento della raccolta differenziata. Negli ultimi mesi Silea ha infatti rinnovato e ampliato il sistema delle ecoisole informatizzate e delle campane interrate dedicate al conferimento dei rifiuti ed è stata introdotta la raccolta differenziata dell’umido.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alle strutture ricettive, ai ristoranti e ai bar, attraverso servizi di raccolta progettati su misura per coniugare le esigenze delle attività con le specifiche che il contesto del borgo storico richiede.

“Restituiamo alla comunità un centro di raccolta moderno, tecnologico, sicuro e funzionale. Successivamente, al di fuori dell’area, attiveremo anche il nuovo distributore automatico di sacchi – commenta il sindaco di Varenna, Mauro Manzoni. – Come amministrazione stiamo investendo molto sui temi della sostenibilità ambientale e del decoro urbano, elementi fondamentali per rendere Varenna sempre più attrattiva e accogliente. Ringrazio Silea per il supporto tecnico garantito durante tutto il percorso e il Comune di Dervio per aver consentito ai cittadini di utilizzare il proprio centro di raccolta durante il periodo di chiusura della struttura di Varenna”.

“Progettare e potenziare i servizi di raccolta differenziata in una realtà come Varenna ha rappresentato una sfida complessa, che sta dando risultati significativi: il trend della raccolta differenziata è in crescita e ha superato il 75% – sottolinea la presidente di Silea, Francesca Rota -. La forte pressione turistica comporta inevitabilmente una produzione di rifiuti molto elevata e richiede soluzioni innovative e flessibili. Gli interventi realizzati puntano proprio a coniugare nuove tecnologie, efficienza dei servizi e tutela della bellezza di un borgo unico, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo”.