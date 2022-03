Stipulata una nuova convenzione per la gestione del traffico a Varenna

Il sindaco Manzoni: “Il lavoro svolto finora è stato eccellente, la presenza dei volontari a fianco della Polizia Locale è un valore aggiunto”

VARENNA – Proseguirà anche nel 2022 il rapporto tra il Comune di Varenna e l’Associazione Nazionale Carabinieri – ODV di Calolziocorte, grazie al rinnovo della convenzione per la gestione del traffico.

Una collaborazione stipulata per la prima volta nel 2017 e riconfermata poi di anno in anno, che punta ad affiancare la Polizia Locale nella disciplina del traffico, aiutando a mantenere l’ordine pubblico in occasioni caotiche come manifestazioni e festività.

Appare soddisfatto del rinnovo il sindaco Mauro Manzoni, che dichiara: “Il lavoro svolto dai volontari negli scorsi anni è stato eccellente. La loro presenza costituisce un valido strumento per migliorare la viabilità e l’ordine pubblico durante i giorni di grande affluenza turistica, rendendo più efficace l’operato della Polizia Locale”.