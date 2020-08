Varenna ristruttura l’ambulatorio e lo dedica allo scomparso dott. Maloberti

Al via i lavori di ristrutturazione dell’ambulatorio medico di Varenna

Il Comune lo intitolerà alla memoria del dott. Ugo Maloberti

VARENNA – È stata approvata lunedì mattina all’unanimità dal Consiglio Comunale, l’intitolazione dell’ambulatorio medico di Varenna al dott. Ugo Maloberti, storico medico condotto di Varenna, scomparso nel 1989.

L’occasione per l’intitolazione è offerta dalla prossima ristrutturazione dei locali dell’ambulatorio medico, posto a piano terra dell’edificio municipale. L’Amministrazione comunale ha infatti deciso di riqualificare, migliorandone l’efficienza energetica, la sede dell’ambulatorio per renderlo più confortevole per gli utenti ed i professionisti che lo utilizzeranno.

I lavori previsti

Gli interventi previsti sono diversi e consistono nella costruzione di un cappotto d’isolamento termico e posa di nuovi serramenti ad alta efficienza energetica, il rifacimento dell’impianto di climatizzazione invernale e raffrescamento estivo, con pompa di calore ad alta efficienza, ed adeguamento degli impianti idraulici ed elettrici; la ristrutturazione dei servizi igienici, adatti anche a utenti diversamente abili; la tinteggiatura e rivestimento dei locali interni con materiale impermeabile e di facile lavatura e disinfezione.

Il sindaco: “Intitolazione segno di riconoscenza”

“La nostra Amministrazione – ha spiegato il sindaco Mauro Manzoni – vuole essere sempre attenta ai concittadini, impegnandosi nella cura costante degli spazi pubblici e condivisi, anche di quelli che sono meno evidenti, ma di grande importanza nella vita quotidiana dei Varennesi. L’intitolazione dell’ambulatorio al dott. Maloberti costituisce il segno riconoscente della cura da lui prestata per decenni a Varenna ed è, per questo, ricordato da tutti per la sua competenza, disponibilità ed amore verso i suoi abitanti”.

“Questa intitolazione – prosegue – mi sembra inoltre un segno eloquente per il periodo che l’Italia e il mondo stanno vivendo a causa della pandemia da Covid-19. Abbiamo infatti assistito in questi mesi alla riscoperta dell’importanza della figura dei ricercatori e dei medici e, tra questi, in particolare, dei medici di base, un tempo chiamati ‘medici della mutua’: persone rispettate, stimate e punti di riferimento per le comunità che erano chiamati a servire. Proprio questo anelito al servizio e alla dedizione agli altri è stato il più bel esempio che il dott. Maloberti ci ha lasciato».

Per quarant’anni “il medico” di Varenna

Il dottor Maloberti nasce nel 1907 a Lungavilla (PV) e si laurea all’università di Pavia nel 1932. Nel 1938 diviene medico condotto e ufficiale sanitario dei Comuni di Varenna e Perledo, stabilendo inizialmente il proprio studio medico nella sua abitazione di Piazza San Giorgio. Svolgerà la propria attività per quarant’anni con dedizione, impegno e umanità, costituendo una figura di riferimento per i molti Varennesi a cui ha prestato le proprie cure.

Oltre alla professione medica, egli ha partecipato e contribuito alla vita sociale di Varenna: è socio fondatore dell’associazione Pro Varenna, collabora con il “Museo ornitologico e di scienze naturali Luigi Scanagatta” e in molte occasioni racconta le vicende del territorio come corrispondente del Giornale di Lecco. Si spegne nel 1989 nella propria abitazione di Perledo.