Varenna: ritorna il servizio di trasporto gratuito per i residenti, con una nuova fermata

Istituita una nuova fermata il giovedì nei pressi dell’ingresso del mercato di Bellano

L’amministrazione ricorda le norme di sicurezza anti Covid

VARENNA – Dopo la pausa imposta dall’emergenza sanitaria per il Covid-19 riprende dal prossimo 4 giugno il servizio di trasporto gratuito per i residenti, che dal 2020 viene effettuato dalla ditta SAB autoservizi. Il servizio si svolgerà ogni martedì e giovedì, con questi orari:

Martedì: partenza da località Pino alle 9.30, con fermate a Fiumelatte (condominio Riviera e piazza Cavalli), e arrivo a Varenna in piazza S. Giorgio. Il ritorno da piazza S. Giorgio sarà alle 11.30. Giovedì: partenza da località Pino alle 9.30, con fermate a: Fiumelatte (condominio Riviera e piazza Cavalli), piazza S. Giorgio, Olivedo (incrocio SP65), Bellano – piazza Verdi (zona mercato), e capolinea alla stazione FS di Bellano. Ritorno dalla stazione FS di Bellano alle 11.25, con fermata in Bellano – piazza Verdi (zona mercato), quindi Olivedo, piazza s. Giorgio, Fiumelatte e Pino.



La corsa del giovedì è stata così ritoccata prevedendo una nuova fermata nei pressi dell’ingresso del mercato di Bellano. Nel rispetto delle norme sanitarie per il contenimento del Covid-19, i mezzi di trasporto avranno una capienza parzialmente ridotta per consentire un distanziamento adeguato e saranno sottoposti regolarmente a sanificazione. L’Amministrazione comunale ricorda che per accedere al servizio è necessario l’utilizzo di mascherina e guanti.