La cerimonia alle ore 21 presso la Riva Grande

Utilizzata nelle manifestazioni di rappresentanza e sportive sul lago. Disponibile anche a noleggio per servizi fotografici di privati e agenzie

VARENNA – Presto una nuova “Lucia” con le insegne del Comune di Varenna solcherà le acque del lago. L’imbarcazione sarà presentata venerdì 1° luglio, alle 21.00, presso la Riva Grande.

La cerimonia rientra nel novero delle manifestazioni per la festa del Lago: a seguire, infatti, si terrà la rievocazione storica dello sbarco dei profughi giunti dall’Isola Comacina, che nel 1169 venne distrutta dalle truppe imperiali di Federico Barbarossa.

La tipica barca lariana è conosciuta da tanti come “Lucia”, ma il nome storicamente attestato è batèl: nasce come natante da lavoro per la pesca e il trasporto di merci, con il profilo caratterizzato da tre archi in legno, utili per stendere i teli di protezione dalle intemperie. In seguito diviene anche un mezzo per la navigazione da diporto, mentre a partire dalla metà dello scorso secolo, si carica un valore simbolico per il turismo legato al lago di Como, e assume, per un artificioso riferimento manzoniano, il nome di “Lucia”.

La “Lucia” del Comune di Varenna sarà utilizzata nelle manifestazioni di rappresentanza e sportive sul lago di Como, ma sarà pure disponibile, a noleggio, per servizi fotografici di privati ed agenzie.