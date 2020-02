Varenna: sostituiti i lampioni danneggiati in piazza San Giorgio e Olivedo

Poco più di 14 mila euro la spesa per il comune

L’intervento è stato realizzato nel mese di dicembre

VARENNA – Nei primi giorni di dicembre sono stati sostituiti diversi lampioni danneggiati in località Olivedo e uno in piazza San Giorgio. La gara per la fornitura era stata indetta dal Comune nello scorso settembre, con la Determina n. 180 del Responsabile dell’Area Tecnica Ing. Marco Vitali. Il bando è stato vinto dalla ditta Enel Sole per un totale di 11.700 €, che con l’aggiunta dell’IVA al 22%, costituisce una spesa per le casse comunali di 14.274 €.

La posa dei nuovi “corpi illuminanti” si è poi svolta entro i 120 giorni lavorativi previsti dal contratto. L’amministrazione invita i cittadini a segnalare malfunzionamenti e problematiche agli uffici comunali, nell’ottica di una costante e puntuale opera di manutenzione del bene comune.