Varenna. Successo per la gita sociale a Lazise

Lo scorso 28 maggio sul Lago di Garda

LAZISE – Numerosi i concittadini che con entusiasmo e partecipazione hanno aderito lo scorso 28 maggio alla gita programmata dall’Amministrazione comunale nel borgo di Lazise, un paese affacciato sul lago di Garda.

Da Varenna a Lazise, desiderosi di condividere momenti di convivialità e di scoprire angoli suggestivi di un territorio, affine ma differente dal proprio. L’evento dedicato alla promozione dell’aggregazione comunitaria e alla scoperta di nuove bellezze, ha offerto ai partecipanti l’opportunità di approfondire la conoscenza della storia e delle tradizioni di Lazise, mediante un percorso che ha permesso di ammirare il Castello Scaligero, di immergersi nel centro storico dalle caratteristiche vie e di percorrerne il suo lungolago.



Ulteriore momento aggregativo è stato il pranzo conviviale presso un ristorante tipico locale, che ha rappresentato un’importante occasione per rafforzare i legami all’interno della comunità, permettendo in tal modo a persone di diverse età di interagire e confrontare le proprie esperienze personali.

La gita sociale si conferma un appuntamento molto atteso e apprezzato, che il Comune di Varenna intende riproporre anche in futuro, arricchendo ulteriormente l’offerta di attività volte a favorire l’incontro e la scoperta di affascinanti territori della nostra bellissima Italia.

