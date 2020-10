VARENNA – Il Consiglio Comunale di Varenna con deliberazione del Consiglio Comunale dello scorso 29 settembre ha stabilito l’applicazione della riduzione per l’anno 2020 del 26% della quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche appartenenti alle categorie Tari di seguito elencate, che hanno dovuto sospendere la loro attività per l’emergenza sanitaria da COVID-19.

L’Istanza di riconoscimento riduzioni e contestuale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è disponibile presso ’Ufficio Tributi del Comune di Varenna o scaricabile dal sito del Comune http://www.comune.varenna.lc.it

L’Istanza deve essere presentata entro il 15 ottobre 2020 a mezzo:

– posta elettronica (varenna@comune.varenna.legalmailpa.it)

– a mano, presso l’ufficio protocollo