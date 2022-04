Da lunedì 28 marzo disponibile il tesserino 2022 per gli abitanti. Disposte nuove zone di sosta nelle frazioni

“Una scelta dettata dalla necessità di ridurre i disagi nel trovare parcheggio dei cittadini varennesi soprattutto nei mesi estivi”

VARENNA – Novità importanti per i residenti del comune di Varenna: da lunedì scorso al via la possibilità di richiedere il tesserino per la sosta relativo all’anno 2022, e soprattutto adibite alcune aree di parcheggio riservate esclusivamente ai varennesi nelle frazioni di Pino e Fiumelatte.

Soddisfatta di quest’ultima disposizione l’Amministrazione Comunale, approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale lo scorso 15 marzo: “Il fatto che anche la minoranza ci abbia appoggiato significa che abbiamo lavorato bene, scrivendo dei regolamenti equilibrati, anche se sicuramente perfezionabili”, racconta entusiasta il sindaco Mauro Manzoni.

Una scelta, quella di aggiungere zone di sosta fruibili solo dai residenti, dettata delle necessità espresse dai cittadini: “Negli anni scorsi, soprattutto durante i mesi estivi, gli abitanti di queste frazioni avevano incontrato numerosi disagi nel trovare posteggio – spiega il primo cittadino – espressi tramite richieste pervenute al Comune. Per tale ragione abbiamo deciso di inserire in programma la creazione di nuovi parcheggi per i residenti, cogliendo la prima occasione utile per realizzarli”.

Per fare richiesta dei tesserini basta scaricare il modulo dedicato dal sito del Comune, presentabile presso gli uffici comunali di persona, tramite raccomandata A/R oppure tramite PEC. Invariato il costo del tesserino rispetto agli anni scorsi, ammontante a 40 euro. Possibilità di richiedere tesserini, anche mensili, per i titolari non residenti di attività commerciali, così come per le imprese che svolgono lavori occasionali nelle frazioni, che potranno usufruire di tessere con validità temporanea come le giornaliere, le settimanali o i mensili.

Introdotti posti auto, dodici per l’esattezza, destinati in via prioritaria ai residenti anche nel parcheggio di via Fiumelatte 41, con assegnazione unica e annuale alla tariffa di 150 euro, ridotta a 100 euro per il 2022. Nel prezzo compreso un tesserino per parcheggiare negli stalli per i residenti durante le ore diurne.

Possibilità di consultare sul sito del Comune il “Regolamento per la sosta nella frazione Fiumelatte e nelle località Pino e Olivedo”, oltre al “Regolamento dettagliato per l’assegnazione degli spazi di sosta per i parcheggi in Via Fiumelatte 41”, insieme alla richiesta di assegnazione del parcheggio.

Di seguito l’avviso parcheggio Via Statale 41 e l’avviso permessi residenti.