Varenna: una nuova nomina, un avvicendamento e il nuovo concorso per la polizia locale

Si riorganizza il corpo di Polizia Locale nel comune rivierasco

VARENNA – A Varenna, in queste settimane viene riorganizzato l’organico del corpo di polizia locale. Negli scorsi giorni ha preso servizio il nuovo agente di polizia locale: si tratta di Ilaria Langianese. L’agente, laureata in scienze giuridiche, è alla prima nomina. La nuova figura è stata individuata tramite la procedura d’interpello della graduatoria del concorso per agente di polizia locale tenuto dalla città di Monza nelle scorse settimane.

È invece in fase di svolgimento il concorso per un funzionario di vigilanza (ex categoria D) a tempo indeterminato. Organizzato dalla Provincia di Lecco, il concorso avrà luogo nelle prossime settimane e il vincitore prenderà successivamente servizio nel nostro Comune.

In questi giorni, inoltre, terminerà il proprio servizio stagionale a Varenna l’agente Giuseppe Maglia, che era stato assunto a giugno, tramite una graduatoria concorsuale per un posto a tempo determinato. “Voglio ringraziare l’agente Giuseppe Maglia per l’impegno e la professionalità profuse nel suo lavoro presso il nostro Comune – sono le parole del sindaco Mauro Manzoni – e voglio augurargli i migliori auguri per il proseguimento della propria carriera”.