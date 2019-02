Torna il Carnevale a Villa Monastero

L’iniziativa di Provincia, Comune e ProVarenna. Appuntamento il 2 marzo con la sfilata e il concorso di maschere

VARENNA – La Provincia di Lecco e il Comune di Varenna, in collaborazione con la ProVarenna, ripropongono il tradizionale Carnevale a Villa Monastero.

Il programma

L’appuntamento è sabato 2 marzo alle 14.30, con la sfilata delle maschere partirà dall’Imbarcadero di Varenna accompagnata dal Corpo musicale liernese e, passando per le vie del centro storico, raggiungerà Villa Monastero. Arrivati a Villa Monastero, i bambini dai 5 anni potranno esprimere la loro fantasia e creatività partecipando dalle 15.00 alle 16.30 al laboratorio per la creazione di maschere in argilla. Ogni partecipante potrà portare a casa la maschera realizzata.

Maschere e merenda

E’ prevista anche la premiazione delle maschere più belle e originali secondo tre categorie: Premio Originalità, Premio Animaletti ePremio Maschera in tema con la Villa. Al termine la ProVarenna offrirà a tutti una gustosa merenda a base di chiacchiere e cioccolata calda.

Visitare Villa Monastero

Per lo speciale evento, dalle 14.30 alle 17.00, l’ingresso al Giardino Botanico di Villa Monastero sarà gratuito per i partecipanti alla sfilata di Carnevale, mentre la Casa Museo potrà essere visitata al prezzo speciale di 3 euro. Nel mese di marzo il Giardino Botanico sarà aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 17.00, la Casa Museo venerdì, sabato, domenica sempre dalle 10.00 alle 17.00. “La Provincia di Lecco apre anche quest’anno Villa Monastero per il tradizionale appuntamento del Carnevale dedicato ai bambini – ha commentato il Consigliere provinciale delegato alla Cultura e al Turismo Luigi Comi – Sarà un momento di festa e di allegria, che in questi anni ha visto un numero sempre crescente di partecipanti e che anche questa volta sarà sicuramente apprezzato da grandi e piccini”.

Info: www.villamonastero.eu, www.facebook.com/villamonasterolc e www.instagram.com/villamonastero.

QUI la locandina